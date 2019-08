Matka sebrala puberťačce telefon. A tak posílala tweety přes lednici

Dospívající Dorothy se při vaření starala více o mobilní telefon, než o vaření samotné a způsobila v kuchyni požár. Když jí matka telefon zabavila, Dorothy propadla zoufalství. „Sebrala mi veškerou elektroniku, prý abych se více soustředila na své okolí,“ postěžovala si na Twitteru přes iPad svého bratrance.

Dorothy je totiž velkou fanynkou americké zpěvačky Adriany Grande, o které často tweetuje na sociální síti. Bála se, že kvůli zákazu přijde na Twitteru o své sledující, proto vymyslela způsob, jak s nimi být na síti dál ve spojení.

Nejprve využila svou herní konzoli Nintendo, kterou jí potom bdělá matka také zabavila. A tak se mladá slečna rozhodla, že pro komunikaci na sociálních sítích využije jinou herní konzoli. „Máma mi vzala telefon i Nintendo DS, takže nemám na výběr, ale použiji Wii U. Děkuji všem za podporu a lásku,“ napsala přes herní konzoli na Twitter.

Nakonec, poté co matka odhalila vynálezy své dcery a znovu přerušila její spojení se sociálními sítěmi, se na Twitteru objevil příspěvek, z něhož je zjevné, že je odeslán z LG Smart lednice. „Nevím, jestli to odešle tweet, mluvím se svou lednicí, co to je, sakra, máma mi znovu zabavila veškerou elektroniku,“ napsala.

I do not know if this is going to tweet I am talking to my fridge what the heck my Mom confiscated all of my electronics again.