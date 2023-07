Tvorové podobní penisu zaplavili argentinské pláže. Moře jich vyvrhlo tisíce

Kroutící se světle růžové mořské živočichy vyplavilo moře po prudké bouři, která oblast zasáhla v pondělí odpoledne.

I když o nich lidé nejčastěji mluví jako o „penisových rybách“, ve skutečnosti jde o kroužkovce druhu Urechis unicinctus, kteří patří do podtřídy rypohlavců.

Esta semana, las costas cercanas a la localidad patagónica de #RíoGrande fueron escenario de la masiva aparición de numerosos ejemplares de Urechis unicinctus, un animal común en los mares del lejano oriente, y conocido coloquialmente como pez pene. pic.twitter.com/dy6bxfkYLf — Montevideo Portal (@portalmvd) July 20, 2023

Obvykle žijí zahrabaní v norách ve tvaru U, které si hloubí v mořském dně, odkud je ale může vyplavit prudká bouře a silné vlny. Fosilní nálezy jejich nor naznačují, že Urechis unicinctus žije už asi 300 milionů let. Naproti tomu lidé jsou na světě jen asi 200 000 let.

Tito živočichové, kteří se stávají kořistí větších ryb, žraloků, racků a vyder, se mohou dožít až 25 let.

Ačkoli vypadají velmi bizarně, jsou tito mořští tvorové velmi vyhledávaní v Asii, kde se věří, že mají léčivé účinky. Například v Jižní Koreji, Japonsku a Číně se jedí syroví se solí a sezamovým olejem. Jejich chuť je popisována jako jemná se stejnou konzistencí, jako mají mušle.