Záchrana před vodou výměnou za suverenitu? Tuvalu dráždí dohoda s Austrálií

„Milujeme život, který tu vedeme. Ale musíme odejít,“ říká devětačtyřicetiletý Taafaki Semu Taafaki, zatímco za vlahého večera z kokosu upíjí odvar z pepřovníku opojného neboli kavu.

Maličké souostroví dohodu s Austrálií uzavřelo minulý měsíc. K velkému sousedovi se díky ní bude moci každý rok přestěhovat na 280 lidí. Ze své vlasti, jež se nezadržitelně potápí do moře, utečou do sucha a bezpečí. Vláda také upravila ústavu tak, že si tuvalský národ zachová svou suverenitu a lidé tuvalské občanství i ve chvíli, kdy už jejich země fakticky nebude existovat.

Austrálie Tuvalanům nabízí víza, zhruba 11 milionů dolarů na obnovu pobřeží a slib, že jim pomůže vždy, když přijde přírodní neštěstí, pandemie nebo vojenská agrese. Háček je však v tom, co za to chce – pokud se někdy Tuvalu rozhodne uzavřít obrannou nebo bezpečnostní smlouvu s nějakým dalším státem, Canberra s ní bude muset nejprve souhlasit.

Jak řekl australský premiér Anthony Albanese, Australané budou díky tomu moct zajistit „účinné fungování své bezpečnostní záruky“. Podle listu The Washington Post to někteří analytici vnímají jako pokus vyhnout se scénáři ze Šalamounových ostrovů. Tam jsou nyní rozmístěny jednotky jak australské, tak čínské. Čína totiž loni s ostrovy uzavřela bezpečnostní dohodu.

A právě kvůli Číně, jež se v Tichém oceánu projevuje čím dál výrazněji a znepokojuje tím Západ, si Canberra prosadila svůj dodatek ve smlouvě s Tuvalu. To je mimochodem jednou z posledních zemí, které ještě uznávají nezávislý Tchaj-wan. Kromě Tuvalu zbývá už jen Vatikán, několik menších států v Latinské Americe – například Haiti, Belize, Guatemala nebo Paraguay – dále Nauru a Eswatini. Peking se Tuvalu snaží přemluvit, aby se z tohoto krátkého seznamu odhlásilo, vláda premiéra Kausey Natana však odolává.

Tuvalu čekají 26. ledna volby, které se zřejmě částečně stanou i referendem o nové dohodě. Některé voliče totiž popuzuje, že by se měli nátlakem vzdát své suverenity výměnou za bezpečí, a australské „právo veta“ jim vadí. O to víc, že dohoda Austrálii, jež patří k velkým vývozcům fosilních paliv, nezavazuje k tomu, aby přijala nové kroky v ochraně klimatu.

Přitom kvůli oteplování planety se Tuvalu potápí. „Pokud Austrálie věří v zajištění humanitární pomoci pro Tuvalany, nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je snížit emise, přestat otevírat uhelné doly a přestat vyvážet uhlí,“ kritizuje vůdce tamní opozice Enele Sopoaga. Slibuje, že v případě svého vítězství ve volbách dohodu zruší. „Je ostudné, že Austrálie najednou vyskočí a řekne: ‚Tuvalu, můžeme vám nabídnout pomocnou ruku,‘“ dodává.

Podobně smýšlejí i někteří aktivisté z Tuvalu. „Máme tu mnoho mladých lidí, které dohoda nadchla. Jsou nadšení stěhováním do Austrálie. Ale to není řešení. Nezastaví to existenční hrozbu, které čelíme. Nezastaví to zvedání mořské hladiny,“ upozorňuje Richard Gokrun z organizace Tuvalu Climate Action Network.

The Washington Post nicméně připomíná, že se Austrálie na nedávné klimatické konferenci COP28 přidala k dvěma stům zemí, jež ve snaze zabránit nejhorším dopadům klimatických změn souhlasily s opuštěním fosilních paliv.

Tuvalany pobuřují z velké části i tajnosti, které se z jejich pohledu kolem dohody dělaly, a samotné načasování. Vláda o ní informovala dva týdny před koncem schůze parlamentu, což poslancům nedalo příliš prostoru k tomu, aby projednali nejen ji, ale i návazné zákony. Další osud dohody tak závisí na výsledku voleb. Kabinet nicméně odmítá, že by to takto načasoval schválně.

Canberra pak vzkazuje, že harmonogram mělo na starosti Tuvalu a že se obě strany snažily, aby se možnému ovlivňování voleb co nejvíce vyhnuly. „Víza byly mrkvičky pro voliče, celá dohoda je však doopravdy o Číně,“ tvrdí však Sopoaga a obviňuje Austrálii ze zasahování do voleb.

Úmluvu kritizuje také Simon Kofe, který byl až donedávna ministrem v tuvalské vládě. Přestože prý oba státy sdílejí mnohé hodnoty, Tuvalu by podle něj nemělo být zatahováno do geopolitických her. Připomněl přitom druhou světovou válku, kdy na Tuvalu padaly bomby jen proto, že na něm stála americká letiště.

„Dnes už musíme být ohledně svých kroků moudří, protože pokud by znovu vypukl nějaký konflikt, Tuvalu by se mohlo stát cílem. Naše zájmy se mohou zkřížit s australskými zájmy a naše zájmy mohou být obětovány,“ varuje politik, který před dvěma lety upoutal světovou pozornost, když svůj projev pronášel po kolena ve vodě.

Kofe ovšem žádá, aby příští vláda tuvalsko-australskou dohodu přezkoumala, než aby ji kompletně rušila. V úmluvě je totiž zakotvená myšlenka trvalé tuvalské státnosti, což byl Kofeho nápad. Neomezuje však australské emise ani Tuvalanům nezajišťuje bezvízové cestování. „Pokud nás nazýváte rodinou, měli byste se k nám tak i chovat,“ míní.

„Na Tuvalu už žádná naděje není“

Tuvalu dopady globálního oteplování pociťuje velmi výrazně. Nejde jen o samotnou hrozbu, že ostrovy jednou spolkne moře. Metropoli Funafuti pravidelně stíhají záplavy. Plodiny na polích kvůli čím dál slanější půdě chřadnou a teplejší voda nabízí skromnější úlovky.

Bouře jsou nejen čím dál častější, ale také čím dál horší. V roce 2015 cyklóna zasáhla atol Nui takovou silou, že místní museli sledovat i to, jak vlny odnášejí rakve jejich blízkých. Mnozí občané Tuvalu tak o stěhování vážně uvažují bez ohledu na dohodu s Austrálií.

Klimatický aktivista Gokrun chce zůstat, ale bojí se o ty, kteří odejdou. Budou se cítit vítaní v zemi, která přehlíží i své vlastní domorodce? Jak si Tuvalané budou moci dovolit dům v Austrálii? A umožní Canberra imigraci i někomu jinému než mladým a schopným?

O útěku sní například šestadvacetiletá Miloitala Jacková. Její dům se pravidelně chvěje v čím dál častějších a prudších bouřích. Mořská hladina je na dohled. Není to však snadné rozhodování. Její muž sbírá ovoce na Novém Zélandu, zatímco ona je se třemi dětmi doma. Nejmladšího potomka manžel ještě ani neviděl.

Předchozí dům rodině zničila cyklóna a ani ten současný neodolává náporům počasí nejlépe. V Austrálii by rodina byla zase spolu, bez bouří a záplav. Žena se však bojí, že by se musela nadobro rozloučit se svou matkou. Ta ve svých šestapadesáti letech trpí cukrovkou a před časem přišla o prsty na noze. Sama nechce být pro dceru přítěž. „Chci, aby odešla a hledala si lepší budoucnost. Tady na Tuvalu už žádná naděje není,“ uzavírá Annabella Mataiová.

Tempem zmíněným v dohodě s Austrálií však může trvat i čtyřicet let, než se její dcera dostane na řadu. Na Tuvalu nyní žije kolem 11 tisíc lidí. Za čtyři dekády už však může být souostroví dávno neobyvatelné, pokud se budou klimatické změny vyvíjet podle nynějších predikcí expertů.