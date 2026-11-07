Tusk: V domě střelce z Krakova našli další tři mrtvé, zřejmě rodinu

"Až dosud jsme v Polsku neměli tak drastické případy terorismu, protože tak musíme nazvat ten krutý útok na životy lidí v Krakově," řekl Tusk podle serveru Onet.
Tusk také informoval, že kvůli útoku v Krakově bude v Polsku v pondělí 9. listopadu a v úterý 10. listopadu celostátní smutek. Toto rozhodnutí je odpovědí na návrh prezidenta Karola Nawrockého, napsal list Rzeczpospolita.
Útok si v Krakově vyžádal šest obětí: čtyři ženy a dva muže. Jsou mezi nimi tři Polky a jeden Brit, další dvě oběti se ještě nepodařilo identifikovat, uvedl policejní prezident Marek Boroń podle televize TVN 24. Mezi 16 raněnými, včetně útočníka, je 11 polských občanů a pět cizinců. Portugalská vláda mezitím potvrdila, že mezi raněnými je portugalská občanka.
Česká diplomacie nemá informace, že by mezi oběťmi či zraněnými po dnešní střelbě v centru Krakova byli čeští občané. ČTK to sdělil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő.