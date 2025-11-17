Trať mezi Varšavou a Lublinem poškodil výbuch. Tusk mluví o sabotáži

„Bohužel se potvrdila ty nejhorší podezření. Na trati Varšava-Lublin (obec Mika) došlo k sabotáži. Výbušné zařízení odpálilo a zničilo železniční trať. Na místě pracují záchranné složky a státní zastupitelství. Škody byly hlášeny i na stejné trati, blíže k Lublinu,“ napsal v pondělí ráno Tusk na X.
V neděli ráno řidič vlaku informoval o „poruše“ na trati poblíž železniční stanice ve vesnici Mika. Policie oblast uzavřela a začala s vyšetřováním.
Tusk v neděli oznámil, že je neustále v kontaktu s ministerstvem vnitra. „Je možné, že se jedná o sabotáž. Nikdo nebyl zraněn. Příslušné služby případ vyšetřují.“
Na trati jezdí vlaky do Lublinu a Chelmu. Spojuje Varšavu s hraničním přechodem Dorohusk na polsko-ukrajinské hranici.