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Znepokojivý pohyb na hranici s Ruskem. Zmařili jsme provokaci, oznámil Tusk

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  13:58
Donald Tusk (3. listopadu 2026)

Donald Tusk (3. listopadu 2026) | foto: Profimedia.cz

Polsko-ruská hranice u města Zerdziny (7. září 2023)
Východní štít. Polsko na hranicích s Kaliningradskou oblastí a Běloruskem...
Polští vojáci staví plot na polsko-ruské hranici. (3. listopadu 2022)
Turisté na polsko-ruské hranici u města Zerdziny (7. září 2023)
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Polské složky v noci na úterek zabránily pokusu o provokaci na hranici s ruskou Kaliningradskou oblastí, oznámil polský premiér Donald Tusk. Krátce po půlnoci dostal hlášení od pohraniční stráže o znepokojivém pohybu na polsko-ruské hranici.

„Zmobilizovali jsme naše síly a účinně jsme zabránili pokusu o provokaci,“ uvedl Tusk.

Na tiskové konferenci před začátkem jednání vlády řekl, že polské tajné služby vládu už delší dobu upozorňovaly, že v první polovině listopadu se mohou na hranicích stát různé diverzní akce nebo větší provokace, které připravily „nepřátelské“ služby.

Polsko zahájilo speciální bezpečnostní operaci u Kaliningradské oblasti

Podobné informace mu předal také vrchní velitel sil Severoatlantické aliance v Evropě (SACEUR) Alexus Grynkewich.

Polské policejní velitelství v reakci na varování před možnými ruskými sabotážemi a výpady přes hranice zřídilo na severovýchodě země speciální jednotku.

Zároveň tento týden začala bezpečnostní operace ve Varmijsko-Mazurském a Podlaském vojvodství. Tyto regiony hraničí s Kaliningradskou oblastí a Běloruskem, které je spojencem Moskvy.

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Témata: Donald Tusk, Rusko, NATO

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