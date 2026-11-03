Znepokojivý pohyb na hranici s Ruskem. Zmařili jsme provokaci, oznámil Tusk

„Zmobilizovali jsme naše síly a účinně jsme zabránili pokusu o provokaci,“ uvedl Tusk.
Na tiskové konferenci před začátkem jednání vlády řekl, že polské tajné služby vládu už delší dobu upozorňovaly, že v první polovině listopadu se mohou na hranicích stát různé diverzní akce nebo větší provokace, které připravily „nepřátelské“ služby.
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Polsko zahájilo speciální bezpečnostní operaci u Kaliningradské oblasti
Podobné informace mu předal také vrchní velitel sil Severoatlantické aliance v Evropě (SACEUR) Alexus Grynkewich.
Polské policejní velitelství v reakci na varování před možnými ruskými sabotážemi a výpady přes hranice zřídilo na severovýchodě země speciální jednotku.
Zároveň tento týden začala bezpečnostní operace ve Varmijsko-Mazurském a Podlaském vojvodství. Tyto regiony hraničí s Kaliningradskou oblastí a Běloruskem, které je spojencem Moskvy.