S bratrstvím je konec. Tusk vede Polsko zpět k Bruselu, Orbán jde cestou Kremlu

Když se Viktor Orbán procházel v roce 2016 po ulicích Krakova, nemohl si toto polské malebné město vynachválit. Podobně oslavně mluvil i o desítky let trvajícím přátelství obou zemí. „Myslím si, že o Polsku a jeho obyvatelích nikdo na světě nesmýšlí lépe než Maďaři. A platí to i naopak. Neznamená to, že nevíme o svých chybách, ale přátelství je o tom, že si tyto chyby odpouštíme,“ prohlásil při tehdejší návštěvě.

Proč se vlastně Orbán nespojí s Putinem a dalšími autoritářskými státy stejného typu? Pokud nechcete někam patřit, vždycky můžete odejít. Władysław Teofil Bartoszewski náměstek polského ministra zahraničí