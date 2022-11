Turkmenky nepustili z Dubaje domů. Kvůli novému botoxu a delším řasám

„Prodejci letenek do Dubaje nás nevarovali o požadavcích na vzhled obličeje. Ani samotná letenka žádné takové instrukce nenese. Zbývaly pouhé čtyři hodiny do odletu, když migrační úředníci začali zkoumat naše tváře, a až na poslední chvíli nám řekli, že nám nástup do letadla nemohou dovolit,“ popsala pro Rádio Svobodná Evropa (RFE/RL) jedna z odmítnutých žen.

Úředníci se přitom odkázali na software používaný pro rozpoznávání obličejů cestujících. Prý upravené ženy „nedokázal identifikovat“. Turkmenky si v Dubaji nechaly například zvětšit rty botoxem či zahustit a prodloužit řasy. Nehty jim zase kosmetičky překryly umělými. Vykázané cizinky však pochybují, že by je počítače kvůli tomu nepoznaly.

„Jednak je to obrovská rána do našich financí. Zadruhé je to psychologický nátlak. Naše svoboda pohybu a genderová práva byla naprosto pošlapána,“ rozčiluje se žena, jež pochází z turkmenské Balkánské provincie a představuje se jako Mahri.

Není zřejmé, kolika žen se rozhodnutí úředníků týkalo a jaké bylo nakonec vyústění incidentu. „Tón, jakým s námi zaměstnanci mezinárodního letiště mluvili, naznačoval, že si ženy a dívky nechávají měnit své obličejové rysy jen proto, že se v Dubaji chtějí stát prostitutkami,“ dodala nicméně Mahri.

Turkmenky upozornily, že problémy přišly až poté, co v jejich vlasti začaly platit zákony, které svobodu žen zkrášlit si tělo podle svého značně omezují. Zakázaný je nejen botox, ale i barvení vlasů, používání řasenky, umělých řas a nehtů, ale i nošení příliš obepnutého oblečení.

Asijská země byla represivním režimem už za vlády Gurbangulyho Berdymuhamedova, jeho syn však šrouby navzdory očekáváním ještě utahuje. Policie například začala kontrolovat, zda v autech na turkmenských silnicích nesedí ženy na sedadlech spolujezdce. Pokud ano, musejí si okamžitě přesednout dozadu. Na řízení mohou zapomenout už od roku 2017. Nově v zemi také platí zákaz držet se na veřejnosti za ruce.

Turkmenská státní média rovněž začala vydávat články, ve kterých ženám vysvětlují, jak se mají chovat. Žádoucí je třeba „horlivý respekt“ k manželovi. A zatímco se zhoršuje také ekonomická situace Turkmenistánu, tamní obyvatelky musejí za prací často cestovat do zahraničí.

Kvůli čím dál horšímu postavení žen ve společnosti loni turkmenští aktivisté protestovali v Turecku, Spojených státech i v Evropě a vyzývali svět, aby se situací v jejich rodné zemi začal zabývat.