Turkmenistán má nový hit. Prezidentova píseň oslavuje narození hříběte

Verše prezidentovi zhudebnil vnuk, s nímž šéf státu složil už několik písní, a to i na počest turkmenských ořů. Achaltekinský kůň je považován za nejstarší čistokrevné plemeno na světě, znám je prý tisíce let.



Premiéra písně Mé bílé město Ašgabat se odehrála ve Státním kulturním centru. Turkmenská metropole letos slaví 140. výročí založení na místě někdejší oázy, kde místní kmen choval zmíněné plemeno koní, dobře snášející drsné pouštní podmínky.

Prezident rozhodl, že „radostný příchod hříbátka“ se oslaví rovnou spolu s výročím založení hlavního města a třicátým výročím nezávislosti republiky. Mezi národní symboly prezident povýšil i místní plemeno pasteveckých psů, zvané alabaj.

Jejich svátek – státní svátek – se slaví společně s koňmi. Alabaj se loni dočkal i pomníku v hlavním městě, kde je vyveden v pozlacené podobě.

Hudební novinka nepředstavuje první počin autoritářské hlavy státu na hudebním poli. Koncem roku 2015 více než čtyři tisíce lidí v Turkmenistánu současně zpívalo vlasteneckou píseň z prezidentova pera.

Píseň, jejíž název by se dal přeložit jako „Kupředu, stále kupředu má rodná zemi, Turkmenistáne!“, opěvuje postsovětskou republiku a její hrdinný lid. Zapsala se nejen do paměti 4 166 interpretů, ale i do Guinnessovy knihy rekordů.

Turkmenský prezident je nejen textař, ale nebojí se své skladby veřejně interpretovat. Více než dva miliony zhlédnutí zaznamenalo jeho vystoupení na počest svátku žen před třemi lety.

Napsal také desítky knih o koňských dostizích, lékařství a turkmenském umění. K dostání jsou ve všech knihkupectvích středoasijské země a byly přeloženy i do několika jazyků.



Předchozí prezident Saparmurat Nijazov také skládal básně, zasvěcené vlasti, lásce a rodičům. Berdymuhamedov sice některá rozhodnutí Nijazova, zesnulého v roce 2006, přehodnotil, nicméně postupně v zemi nastolil vlastní kult osobnosti a žádnou opozici nepřipouští.

Minulý měsíc jmenoval svého devětatřicetiletého syna Serdara místopředsedou vlády a členem Rady národní bezpečnosti. Serdar také stojí v čele mezinárodní asociace chovatelů alabajů.