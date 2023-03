Cestovat se vám zachtělo? Sežeňte si garanta, nařídil Turkmenistán občanům

Před cestou podepište prohlášení, že se nedopustíte žádného aktivismu. A najděte si garanta, který se osobně zaručí za váš návrat. Jen pozor, musí to být státní zaměstnanec, jinak máte smůlu. Právě tak nyní vypadá cestování Turkmenů do zahraničí, konkrétně do Turecka. Autoritářský režim v Ašchabadu se tím snaží ztížit občanům emigraci z vlasti.