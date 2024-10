Turecký pilot zemřel za letu, airbus musel nouzově přistát

Devětapadesátiletý Ilçehin Pehlivan vedl let TK204 a startoval ze Seattlu na západním pobřeží Spojených států v úterních sedm hodin večer (04:00 SELČ). Jeho obtíže začaly, když Airbus A350-941 letěl nad kanadskou arktickou oblastí Nunavut.

Jeho kolegové se rozhodli neplánovaně přistát na letišti Johna F. Kennedyho v New Yorku, jak ukazuje záznam na serveru Flightaware. „Když byla první pomoc poskytnutá našemu kapitánovi v letadle neúspěšná, posádka v kokpitu... se rozhodla nouzově přistát, on však ještě před přistáním zemřel,“ popsal mluvčí Turkish Airlines.

Pehlivan létal u společnosti od roku 2007. Naposledy na začátku března podstoupil pravidelnou povinnou zdravotní prohlídku, která neodhalila žádné problémy. Příčina jeho smrti nebyla zveřejněna. „Jako společnost Turkish Airlines cítíme hlubokou ztrátu a vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině, kolegům a všem blízkým našeho kapitána,“ dodal mluvčí.

Letadlo by mělo po neplánovaném mezipřistání v New Yorku pokračovat na své trase do Turecka, uvedla stanice BBC.