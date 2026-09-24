Nemají tu kafe bez kofeinu ani rostlinné mléko! Turistka šokovala videem z Osvětimi

„Jestli se chystáte do Osvětimi, vezměte si s sebou něco k pití. Přijely jsme ráno, chtěly jsme si dát kávu, ale nemají bezkofeinovou ani jiné mléko než obyčejné, takže jsme to vzdaly,“ popsala turistka Lynne ve videu, které natočila po příjezdu k památníku společně s dcerou Kerry.
Obě pak pokračují v kritice občerstvení. Zatímco Lynne označila jahodové smoothie za „hrozně naředěné“, Kerry se po napití citronové limonády ušklíbla a prohlásila, že chutná jako dezinfekce nebo čistič na toalety.
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Největší výtku ale Lynne směřovala na účet – za dvě lahvované limonády prý zaplatila v přepočtu devět liber (asi 260 korun). Vzápětí nicméně pochválila cestu na pietní místo. „Taxík z nádraží sem, který nám ušetřil pětadvacetiminutovou chůzi, stál 1,25 libry. To byla paráda,“ usmívala se.
Na závěr videa, které nasbíralo čtyři miliony zhlédnutí, přidala Lynne radu dalším návštěvníkům: „Až pojedete do Osvětimi, vezměte si vlastní jídlo a pití. I když vás u vstupu prohledávají. Něco jsme si koupily, tak uvidíme, jestli nám to nevyhodí. Dáme vědět,“ vzkázala britská turistka.
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Její video vyvolalo na sociálních sítích záplavu sarkastických reakcí.
„Britové v zahraničí. Nikdy nejsou spokojení. Navštíví to nejvíc neblaze proslulé místo genocidy na světě a stěžují si, že to není jako čaj o páté v Ritzu,“ vzkázal jeden z uživatelů. „Není nic horšího než návštěva starého koncentračního tábora, kde jídlo nestojí za nic,“ přidal se další.
„Žádná bezkofeinová káva ani rostlinná alternativa mléka?! A my si mysleli, že vězni to měli těžké,“ zavtipkoval jiný diskutér. „Krucinál. Přibal si láhev vody a buď ráda. Uvědom si, kde jsi,“ naštval jeden z uživatelů.
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Památník podle portálu The Times reagoval připomínkou, že kavárna se nachází u návštěvnického centra mimo areál samotného muzea a provozuje ji externí firma s viditelně uvedenými cenami.
„Pro nás je zásadní, aby lidé do památníku přicházeli poznat historii německého nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka, konfrontovali se s osudem jeho obětí a uctili jejich památku,“ konstatoval jeho mluvčí.
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Reakce veřejnosti Lynne nepřiměla k zamyšlení. Naopak pokračovala dalším videem, v němž odmítla, že by se chovala neuctivě. „Lidé říkají, že bych si neměla stěžovat na ceny jídla a pití. Lidé se přece potřebují napít, ne? Některé ty prohlídky trvají opravdu hrozně dlouho,“ prohlásila.