Je to sotva několik ní, kdy italští policisté konfrontovali devatenáctiletého turistu u šikmé věže v Pise. Ne za to, že si podobně jako další statisíce ostatních pořídil fotografii, na níž předstíral, že věž podpírá. Ale za to, že do zdiva románské památky stavby vyryl srdce a iniciály.

Analytik globálních trendů Daniel Levine tvrdí, že na našem špatném turistickém chování není nic nového. „Opilství na veřejnosti, graffiti… to vše se děje od nepaměti,“ říká.