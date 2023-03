Z luxusní lodi ubytovnou. Turci ubytovávají přeživší zemětřesení, kde se dá

„Jsme v nějakém divném snu. Je to děsivé. Nikdy bych si nepomyslela, že v takové chvíli budu na plavbě do nikam,“ vypráví pro americký list The New York Times turecká zdravotní sestra Başak Atayová. Při nedávném tragickém zemětřesení přišla o část rodiny a přátel.

S ostatními přeživšími teď tráví dny na 164metrové výletní lodi Gemini. Z večerního sálu se stalo denní centrum, kde se děti přetahují o darované hračky, z kosmetického salonu je barbershop s jedním holičem. Mají štěstí v neštěstí. Na rozdíl od statisíců dalších nemusejí mrznout ve stanu, tísnit se v přiděleném nouzovém ubytování nebo spoléhat na solidaritu příbuzných.

„Bavíme se o tom, jaké zábavné vzpomínky si tu různí šťastní lidé asi vytvořili. Ale my jsme zlomení,“ říká třicetiletá zdravotnice, která je v takovém luxusu vůbec poprvé. Než se dostala na Gemini, s osmičlennou rodinou si také prošla přebýváním v autě, stanu, hotelu.

Navzdory vlastní situaci dál jezdí každý den do práce do nedaleké nemocnice. „Mám pocit, jako bych chodila po špičkách,“ pokračuje a vzpomíná na úlevu, jakou cítila po nalodění, na první noc nepřerušovaného spánku. Na Gemini se dostali jen lidé handicapovaní a staří, žádost úřady schválily také těhotným ženám a rodinám s malými dětmi.

„Nejdřív to zemětřesení, pak následné otřesy. Zničilo to naši psychiku. Báli jsme se chodit i do stanů na zemi. Při každém sebemenším záchvěvu jsme utíkali pryč. Tady se máme trochu líp, na moři se cítíme bezpečněji,“ popisuje také Sami Kaya.

Jachta je nyní jednou z nejméně pěti lodí kotvících u pobřeží zasažené provincie Hatay, které nyní slouží jako dočasné ubytování. Další trajekty pak odvážejí Turky do ostatních měst, jako je Istanbul či Mersin, kam neustále proudí další lidé. Z lodi turecké armády je zase polní nemocnice. Už v ní provedli desítky operací i jeden porod.

Své druhé dítě tam na svět začala přivádět čtyřiatřicetiletá Gül Şekerová. Po zemětřesení skončila v improvizovaném táboře v iskenderunském přístavu, než ji soused přiměl, aby se přihlásila o místo na Gemini. O pár dní později začala rodit. „Myslela jsem si, že zemřu. Volala jsem svému muži, abych se s ním mohla rozloučit,“ popisuje žena trpící na vysoký tlak s tím, že ji recepční na lodi nakonec nechala převézt do nedaleké lodní nemocnice.

Ani tam však těžký porod nedokončila a skončila v nemocnici v Iskenderunu. Tam se konečně o slovo přihlásila malá Almina Miray. „Říkáme jí náš zázrak,“ usmívá se, zatímco se natahuje ke kočárku, aby dcerce upravila krajky na čepici. „Prožili jsme hrůzy zemětřesení, snad se jí to vyhne,“ dodává pro CNN Türk. Dítě s manželem pojmenovali po lodní společnosti Miray, která loď Gemini provozuje.

Na palubě číslo šest mezitím dvaasedmdesátiletá Ayşe Açikgözová plete teplé oblečení pro svých patnáct vnuků. Ti podle jejích slov dál přežívají ve stanech. O dvě paluby výš holič Yunus Kutuku zdarma stříhá frontu chlapců a mužů. „Zaměstnává mě to. Dokud mám nůžky, můžu žít dál,“ říká muž, kterému druhá vlna otřesů zničila barbershop v Iskenderunu.

„Je ze mě místní celebrita,“ pokračuje s tím, že na Gemini bydlí i nejméně pět jeho bývalých zákazníků z města. Stíhá je i tady. „Uklidňuje je to. Zdá se jim díky tomu, že se věci vracejí k normálu,“ dodává, než zakřičí: „Další!“

Podle informací portálu Cruisehive však tato zvláštní pohoda na Gemini dlouho nevydrží. Oběti zemětřesení budou muset loď údajně v polovině března vyklidit a služby kuchařů, pokojských a animátorů začnou znovu využívat turisté. Loď totiž vypluje na plánované výlety po řeckých ostrovech, dodává portál.

„Před zemětřesením jsem tyto lodě často vídala v televizi a ve zprávách a chtěla jsem se taky projet. Kéž by se zemětřesení nikdy nestalo a já sem mohla přijít jako turistka,“ říká školačka Ece Naz Yıldızová, která se na Gemini ocitla se svou rodinou. Jen v Turecku během ničivých otřesů zemřelo přes 45 tisíc lidí, spolu se syrskými oběťmi tak celková bilance vystoupala na víc než 51 tisíc mrtvých.