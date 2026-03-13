Další raketa z Íránu? Na základně Incirlik v Turecku se rozezvučely sirény

Autor:
  9:09
Na turecké vojenské základně Incirlik se v noci na pátek rozezněly sirény. Na sítích lidé zveřejňují záběry zářícího objektu, který prolétl oblohou, což podle nich ukazuje na raketu vyslanou směrem k základně. A to poté, co tureckým směrem vyletěly už dvě rakety z Íránu.
Americká stíhačka F-16 přistává na základně Incirlik na jihu Turecka (9. srpna...

Americká stíhačka F-16 přistává na základně Incirlik na jihu Turecka (9. srpna 2015) | foto: Reuters

Severoatlantická aliance zničila v tureckém vzdušném prostoru balistickou...
Severoatlantická aliance zničila v tureckém vzdušném prostoru balistickou...
Protiletadlový raketový systém S-400 v Turecku (21. května 2020)
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan (4. března 2026)
14 fotografií

Základnu Incirlik, jež leží asi deset kilometrů od města Adana na jihu Turecka, využívají také americké jednotky. Úřady zatím incident z noci na pátek nekomentovaly, o sirénách nicméně informuje i státní agentura Anadolu. Na základně byl vyhlášen poplach nejvyššího stupně.

Obyvatelé Adany sirény slyšeli zhruba o půl druhé ráno SEČ, a to po dobu několika minut. Po celém městě byly dlouho slyšet i sirény hasičů a policie, píše portál Hürriyet. Na sítích se také množí záběry zářícího objektu, který pročísl oblohu.

Z Íránu letěla na Turecko další raketa, síly NATO ji zničily. USA zavírají konzulát

Síly NATO v posledních dnech sestřelily už dvě balistické rakety v tureckém vzdušném prostoru. Na Turecko letěly z Íránu, Teherán však popírá, že by byly íránské. Ankara pak varovala Teherán, aby nečinil žádné „provokativní kroky“.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Chameneí jako nový vůdce Íránu je jasný vzkaz světu, říká politoložka Eva Taterová

Nejčtenější

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

V kauze Epstein vydali dokumenty týkající se obvinění Trumpa ze zneužití nezletilé

Američtí demokraté zveřejnili nové snímky z Epsteinova sídla. (12. prosince...

Americké ministerstvo spravedlnosti ve spisech o sexuálním predátorovi Jeffreym Epsteinovi zveřejnilo dokumenty Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) související s obviněním, že prezident Donald...

Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě

Ria Kuykenová se ocitla v medvědích spárech. Pimmy se jí zakousl do levé paže,...

V bílých lodičkách se procházela manéží, místo potlesku ji však čekalo děsivé přivítání. Před zraky diváků ji zběsile napadl medvěd. Strhující moment zachytil nizozemský fotograf Cees de Boer. Jeho...

Poslanci dorazili v lidových krojích, oblékli ho i Okamura a ministr Klempíř

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, místopředseda ANO Radek Vondráček a...

Sněmovnu v úterý ovládl folklor. Několik desítek poslanců v úterý do práce dorazilo v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává každoroční tradice. Letos to byl už třetí ročník...

Koalice hodlá změnit zákon o podpoře bydlení. Chce ho „vykostit“, řekl Bartoš

Přímý přenos
Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...

Na mimořádné schůzi na žádost koalice ANO, SPD a Motoristů sobě se poslanci začali zabývat vládním návrhem změny zákona o podpoře bydlení. Nynější ministr práce a sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka...

13. března 2026,  aktualizováno  10:10

V USA stále vysvětluju, kde je Česko, říká moderátorka Českých lvů Bianca Cristovao

Rozhovory Moniky Zavřelové: Hostem byla moderátorka Českých lvů Bianca...

Když se stand-up komička Bianca Cristovao rozhodla před lety odejít do Spojených států, nepředstavovala si, že tam jednou získá občanství. A už vůbec ne, že ji po patnácti letech čeká návrat do Česka...

13. března 2026

Vyhozené miliony? Odpuzovače zvěře kolem silnic nefungují, ukázala studie

Premium
ilustrační snímek

Každá devátá dopravní nehoda v Česku je způsobena srážkou se zvířetem. Stát, kraje i myslivci investují desítky milionů korun ročně do odpuzovačů kolem silnic, rozsáhlá vědecká studie Agentury...

13. března 2026

V bytě živořilo přes dvacet nemocných koček, policie našla v mrazáku sto koťat

ilustrační snímek

Závažný případ týrání zvířat vyšetřují tepličtí kriminalisté. Chovatelka měla v bytě 2+1 25 koček v nevhodných podmínkách. Zvířata byla podvyživená, měla hnisavé záněty kůže, svrab v uších a záněty v...

13. března 2026  9:58

Pohřešovanou ženu, která mluvila o sebevraždě, viděli ve Varech. Cestuje vlakem

Pohřešovaná žena by na sobě mohla mít dámský černý kabát s bílým vzorem.

Policisté rozšířili oblast pátrání po dvaačtyřicetileté ženě z Jablonecka, která hovořila o sebevraždě. Svědci ji v průběhu týdne viděli v Karlových Varech. Policisté proto přikládají její aktuální...

11. března 2026  12:35,  aktualizováno  13. 3. 9:51

Už jen s europoslankyní Nagyovou. Soud oddělil Babišovu část kauzy Čapí hnízdo

Premiér Andrej Babiš

Městský soud v Praze vyloučil k samostatnému řízení část kauzy Čapí hnízdo, která se týká premiéra Andreje Babiše (ANO). Kvůli rozhodnutí Sněmovny o nevydání k trestnímu stíhání u něj nyní nelze v...

12. března 2026  12:07,  aktualizováno  13. 3. 9:33

Veterináři mají stávkovou pohotovost. Škrty ohrožují bezpečnost potravin, tvrdí

V areálu společnosti Agro-V ve Valdíkově na Třebíčsku začala 12. listopadu 2025...

Odboráři Státní veterinární správy (SVS) vyhlásili stávkovou pohotovost. Reagují tak na dlouhodobě se zhoršující personální, organizační i finanční situaci úřadu, ohlásil Odborový svaz státních...

13. března 2026  9:32

Roxette píše příběh o dobývání Ameriky, osudové ráně a velkém návratu do Česka

Ve spolupráci
Benátská! 2026 bude ve velkém stylu, přijede i skupina Roxette.

Když se v březnu 1989 v amerických rádiích poprvé ozvalo sebevědomé „walking like a man, hitting like a hammer“, doprovázené syrovým kytarovým riffem písně The Look, málokdo tušil, že právě začíná...

13. března 2026  9:27

Je mi ctí zabíjet vyšinuté šmejdy, napsal Trump. Zkritizoval obraz války v médiích

Donald Trump (12. března 2026)

Spojené státy naprosto ničí teroristický režim v Íránu – vojensky, ekonomicky i jinak. Na své síti Truth Social tak zrekapituloval dosavadní vývoj americko-izraelské války proti islámské republice...

13. března 2026  9:23

Největší hit UB40 se proslavil až díky Nelsonu Mandelovi. Určitě zazní i v Praze

Členové skupiny UB40 Astro, Ali Campbell a Mickey Virtue v březnu 2018

Britská reggae-popová kapela UB40, která stojí za hity jako Red Red Wine nebo (I Can’t Help) Falling in Love With You, vystoupí 13. března ve Foru Karlín. Připomeňte si pět zajímavostí o jedné z...

13. března 2026  9:09

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Další raketa z Íránu? Na základně Incirlik v Turecku se rozezvučely sirény

Americká stíhačka F-16 přistává na základně Incirlik na jihu Turecka (9. srpna...

Na turecké vojenské základně Incirlik se v noci na pátek rozezněly sirény. Na sítích lidé zveřejňují záběry zářícího objektu, který prolétl oblohou, což podle nich ukazuje na raketu vyslanou směrem k...

13. března 2026  9:09

Řidič s naslouchátkem na přechodu srazil jedenáctiletou dívku, hledá ho policie

Přechod na křižovatce ulic Ke Krči a Nad Přívozem v Praze 4. (13. března 2026)

Policie pátrá po řidiči, který ve čtvrtek odpoledne srazil v pražském Braníku na přechodu pro chodce jedenáctiletou dívku. Řidič nejprve zastavil a zajímal se o zdravotní stav dívky, pak ale odjel,...

13. března 2026  9:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.