V Turecku se zřítila armádní stíhačka F-16, pilot se katapultoval

Nehoda se stala v provincii Yalova na západě země nedaleko Istanbulu. Turecká média odvysílala záběry z místa, na kterých je vidět sloup hustého kouře.
Bojové letouny F-16 jsou páteří tureckého vojenského letectva, ve výzbroji jich jsou v zemi stovky. Podle výrobce letadel, americké společnosti Lockheed Martin, se jedná o druhou největší flotilu v Severoatlantické alianci.
Turecko usiluje o modernizaci letounů a chystá se svou flotilu dále rozšířit nákupem čtyř desítek nových strojů.
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