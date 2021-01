Erdogan už zase chce do EU. Turecko podle něj může nahradit Británii

19:22

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v úterý prohlásil, že jeho země je odhodlaná napravit vztahy s Evropskou unií. Řekl to na obědě s velvyslanci členských zemí EU. Podle prezidenta se země nevzdala cíle vstoupit do EU. Podle něj by Turecko mohlo být pro EU náhradou za odchod Velké Británie. V minulosti přitom vzkazoval, že Unii nepotřebuje.