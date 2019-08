Turek pobodal ženu před očima její dcery. V zemi si lidé přejí konec násilí

„Nechci umřít, nechci umřít,“ křičí Emine Bulutová na záběrech z kavárny v tureckém městě Kirikkale, zatímco její dcera ji drží a volá: „Mami, žij.“ Z místa zatím prchají ostatní hosté. Bulutovou do krku bodl její bývalý manžel na schůzce přímo před očima jejich dcery. Dítěti se podle záchranářů nic nestalo, žena však v nemocnici svému zranění podlehla.

Fedair Varan, exmanžel Bulutové a otec dívky, zaútočil na ženu ve vzteku, protože ho údajně urazila. Následně nasedl do taxíku a z místa odjel. Policisté ho později zadrželi a nyní je ve vazbě.

„Naštvala mě, když mluvila o tom, že bude opatrovnicí našeho dítěte. Pak jsem ji bodl nožem, který jsem si přinesl s sebou,“ vypověděl Varan později u soudu.



Poslední slova Emine Bulutové sdílí na sociálních médiích tisíce lidí, aby upozornili na nutnost otevření dalších debat o ženských právech v Turecku.

„Její poslední výkřik byla prosba, aby neumřela. To je symbol, jak málo toho jako ženy v Turecku chceme. Chceme, aby nás nikdo nezabíjel,“ řekla předsedkyně organizace We Will Stop Femicide (Zastavíme vraždění žen) Gulsum Kavová pro BBC. „A to, že její dcera plakala a prosila, aby maminka žila, je fakt, před kterým nikdo na světě nemůže zavírat oči,“ dodala.

K události se vyjádřil na svém Twitteru i istanbulský starosta Ekrem Imamoglu. „Emine Bulutovou jsme ztratili kvůli násilí ze strany mužů. Stojíme za všemi ženami a dětmi, které proti tomu bojují, a stát za nimi i budeme,“ napsal.



K případu se vyjádřil také populární istanbulský fotbalový klub Beşiktaş. „Nechceme v případu toho blázna mlčet. Přejeme si, aby násilí vůči ženám skončilo a ti, kdo ho páchají, čelili nejpřísnějším trestům. Na toto si nebudeme zvykat a nebudeme mlčet,“ uvedli fotbalisté. Fanoušci klubu dali podporu najevo transparentem se slovy dcery Emine Bulutové.



Ženy zavražděné v Turecku v roce 2018: 255 žen bylo obětí tzv. femicidy

bylo obětí tzv. femicidy 64 procent žen zavraždil jejich manžel nebo přítel

zavraždil jejich manžel nebo přítel 147 žen zavraždili doma, 60 žen na veřejnosti

zavraždili doma, na veřejnosti 23 zabitých bylo migrantek (10 pocházelo ze Sýrie, 2 z Afghánistánu, další například z Kyrgyzstánu, Německa, Ázerbájdžánu či Maroka)



zabitých bylo migrantek (10 pocházelo ze Sýrie, 2 z Afghánistánu, další například z Kyrgyzstánu, Německa, Ázerbájdžánu či Maroka) 76 mužů uvedlo jako důvod vraždy, že se žena chtěla rozvést nebo s nimi odmítla vztah či kontakt

uvedlo jako důvod vraždy, že se žena chtěla rozvést nebo s nimi odmítla vztah či kontakt 25 mužů uvedlo jako důvod vraždy žárlivost

uvedlo jako důvod vraždy žárlivost 60 procent vraždilo pomocí střelné zbraně

vraždilo pomocí střelné zbraně 30 procent vraždilo pomocí ostrého předmětů Zdroj: Bianet

Žalobce požaduje pro Fedaire Verana výjimečný trest a čin označil jako „promyšlenou a výjimečně krutou vraždu“. K požadavku o nejpřísnější trest se přidalo i turecké ministerstvo pro rodinu a sociální služby, které zajistilo následnou psychologickou péči dceři zavražděné.

Podle serveru Bianet v Turecku muži zabili jen v červenci 24 žen. Od začátku roku 2019 to pak bylo celkem 184 žen. V roce 2018 se jednalo o 255 zavražděných žen, z toho 147 bylo zavražděno doma, 60 na veřejnosti. Procento žen, které zavraždil jejich manžel nebo přítel, činilo více než polovinu. Podle studie univerzity v Hecettepe přes 36 procent vdaných žen v Turecku zažilo domácí násilí minimálně jednou za život.

Takzvaná femicida je podle OSN násilí na ženách na základě pohlaví. Jedná se o všechny druhy násilí, od slovního napadání, emocionálního týrání přes zneužití až po vraždu.

O tuto problematiku se podle Kavové v Turecku začali lidé zajímat po brutálním znásilnění a vraždě studentky Özgecan Aslanové v roce 2015.

„Lidé se čím dál tím víc zapojují do hnutí na podporu ženských práv. Náš boj se pomalu dostává mezi všechny společenské vrstvy. Prostá touha žít a nebýt obětí násilí jsou požadavky, které se stále více šíří,“ dodala Kavová.