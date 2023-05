Erdoganův pád je jen zbožné přání, míní bývalý velvyslanec v Turecku

Věříte výsledkům tureckých voleb?

Nevím, zda se zasahovalo i do volebního procesu. Mohou tam být některé nedostatky, které napomáhají Erdoganovi, ale jediné, na co si opozice včera stěžovala, bylo neobjektivní zpravodajství státní agentury Anadolu. Agentur, které to sčítaly, však bylo několik a nakonec se jejich výsledky liší o desetiny procenta.

Ale v Turecku se volbám obecně věřit nedá. Především se nedá věřit tomu, co je doprovází a co jim předchází. Masivní kampaň, vláda nad sdělovacími prostředky, víceméně včetně internetu. Erdogan má v rukou všechno a hlavně silový aparát, takže před volbami docházelo k masivnímu zatýkání včetně novinářů a prokurdských politiků. To je ovlivňování voleb.

Snaha ovlivnit volby by byla markantnější, kdyby Erdogan vyhrál hned v prvním kole. Ale on postupně padal. Horší je samozřejmě výsledný poměr v parlamentu, kde stávající koalice získala prostou většinu, i když ne ústavní. I kdyby tak Kilicdaroglu ve druhém kole vyhrál a získal třeba hlasy, které odčerpal třetí prezidentský kandidát Sinan Ogan, měl by to v parlamentu velmi těžké. A to, co si opozice předsevzala, a sice změnu prezidentského systému zpět na parlamentní, by asi těžko prosazovala.

Na druhou stranu, pokud by Kemal Kilicdaroglu vyhrál, možná by pro to mohla hlasovat i vládní strana. Vydělala by totiž na tom, že v křesle sedí opoziční kandidát. Ve volbách šlo o Erdoganovu osobnost. Erdogan je svým ustrojením islamistický diktátor a kdokoliv jiný by v tom prezidentském křesle takový nebyl. To by mohlo napomoci změně systému, který si Erdogan ušil na tělo. Ale vypadá to zatím velmi pesimisticky.

Pokud budeme zveřejněné výsledky považovat za důvěryhodné, co z voleb vyplývá? Je to pro Erdogana výhra, nebo výprask?

Je to tak napůl. Je to varování Erdoganovi, který doposud všechny volby vyhrál s padesáti procenty. Koneckonců i ty minulé prezidentské, které si sám zrežíroval. Vždycky to však bylo jen těsně, protože dostal jen 51 nebo 52 procent tváří v tvář opozičnímu kandidátovi. Teď tedy klesl do druhého kola. Pro něj je to nevýhra, ale ani pro opozici to není výhra.

Znamená to tedy, že Erdogan je pořád tak silný, že ho ani sjednocená opozice nedokáže svrhnout?

O sjednocené opozici se nedá úplně mluvit. Bylo to šité horkou jehlou. Opoziční Národní aliance v sobě zahrnuje i odpadlíky od Erdogana. To jsou lidé konzervativně muslimského zaměření. Jazýčkem na vahách měla být kurdská strana HDP, která kandidovala za Alianci práci a svobody.

Všichni kurdští představitelé včetně zavřeného expředsedy HDP Selahattina Demirtaşe, který je ve vězení už od onoho údajného puče v roce 2016, vyzývali Kurdy, aby hlasovali pro Kilicdaroglua. A podíváte-li se na mapu Turecka, tak kurdská oblast na východě, ale i tradičně levicové oblasti byly zbarveny do barev Kilicdarogluových. Přesto to nestačilo. A pak je tu ještě jedna věc.

Jaká?

Úspěch krajně nacionalistické Strany národní akce (MHP), takzvaných šedých vlků, kteří se v minulosti proslavili násilnostmi. Ti posílili. Dá se to vysvětlit tím, co podle některých hrálo do karet Erdoganovi. Kilicdaroglu, na kterém se nakonec se skřípěním zubů všichni v opozici shodli, není sunnitský muslim. Je to alevita, což hraje v zaostalém konzervativním a zejména nacionalistickém prostředí svoji roli. Říkalo se, že Erdogan bude rád, že jeho protivníkem bude právě Kilicdaroglu a ne některý z oblíbených starostů Istanbulu a Ankary, protože toho by snáze porazil. A ukazuje se, že ho vlastně téměř porazil.

Tomáš Laně Turkolog, překladatel a diplomat. Vystudoval Filozofickou fakultu UK, kam později nastoupil i jako pedagog. V letech 1995 až 1999 působil jako první český velvyslanec v Turecku, poté Česko zastupoval na ambasádě v Jordánsku.

Opozice si byla vědoma toho, že Kilicdaroglu má pro sunnitské konzervativní prostředí určité nedostatky, proto vedle něj jako kandidáty na viceprezidenty postavila oba populární starosty. Nicméně to zřejmě asi nestačilo a více voličů, než se předpokládalo, se přiklonilo k nacionalistům.

Třetí prezidentský kandidát Sinan Ogan také překvapil a získal přes pět procent hlasů. Průzkumy mu dávaly tak dvě tři. Jak nyní Ogan promluví do druhého kola voleb? Ke komu se přikloní jeho voliči?

Záleží na tom, jací jeho voliči jsou. Těch pět procent je samozřejmě to, co schází Kilicdarogluovi. Ale nedá se předpokládat, že by se přiklonili k němu. Buď se nepřikloní k nikomu, anebo spíš k Erdoganovi.

Ogan je konzervativec, ale zároveň kemalista, a během sčítání údajně slíbil, že bude jednat s oběma kandidáty. Opozici už však začal klást podmínky, třeba tu, aby byla zakázána kurdská Lidově demokratická strana (HDP).

To je celkem pravděpodobné. Je-li to konzervativec a podporuje zákaz kurdské strany, není mezi ním a Erdoganem zase tak velký rozdíl. Totéž by totiž chtěl udělat i Erdogan.

Co očekáváte od následujících dní a druhého kola? Myslíte si, že se ještě opozici podaří, třeba prostřednictvím podaných stížností, něco změnit?

Všechno má v rukou Erdogan. Asi těžko přijde nějaké přepočítávání hlasů, jako tomu bylo v komunálních volbách v roce 2019 v Istanbulu. V opakovaných volbách tam vyhrál kandidát opozice Ekrem Imamoglu. Myslím, že teď se nic takového dít nebude a k nějakému posunu směrem k revizi voleb nedojde.

Promluvilo podle vás do voleb tragické zemětřesení z února? Volilo se sice i v zasažených oblastech, ale ne všichni tu možnost měli.

Podle toho, jak jsem sledoval výsledky ze zasažených oblastí, asi moc ne. V nejvíce postižených regionech získala vládní koalice i prezident většinu. Obávám se, že druhé kolo dopadne ve prospěch Erdogana a situace zůstane stejná. Erdogan už sice nebude tak na koni, ale bude mít za sebou prostou většinu v parlamentu. A ta mu pomůže dál vládnout způsobem, jakým vládne.

Měl tedy Západ, který už oznamoval, že Erdogan může po dvaceti letech padnout, jen velké oči?

Já myslím, že to bylo zbožné přání.