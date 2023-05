Prvovoliči a Kurdové vs. matky v domácnosti. Kdo rozhodne o osudu Erdogana

Obavy z povolebního vývoje Erdogan pátečním příspěvkem na Twitteru podle některých komentářů vyvolal obavy o pokojné předání moci v případě výhry Kiliçdaroglua. „Pokud to bude nutné, budeme bránit naši nezávislost a budoucnost za cenu našich životů, jako jsme to udělali v noci 15. července,“ napsal Erdogan. Tehdy se část armády neúspěšně pokusila o převrat a na Erdoganovu výzvu vyšli lidé do ulic. To si vyžádalo 251 obětí. „Jsme tu pro náš národ, který ctíme a jemuž sloužíme... čelili jsme mnoha zradám, překonali jsme mnohá protivenství a bojovali o vlastní existenci,“ dodal. „Uvědomil si, že prohraje, a poslal vzkaz, výzvu k převratu na ulici. Turecko čeká poslední test, který dokáže, že poražený ve volbách nemůže vyhrát na ulici,“ napsal turecký novinář Can Dündar, který byl v roce 2020 v Turecku v nepřítomnosti odsouzen ke 27 letům vězení za špionáž a podporu terorismu kvůli zveřejnění fotografií vozů s tureckými zbraněmi pro syrské povstalce. Kiliçdaroglu se v pátek na volebním mítinku objevil s početnější ozbrojenou ochrankou a podle místních médií měl na sobě neprůstřelnou vestu. Zdroj z CHP uvedl, že ochranka dostala informaci o hrozbě útoku na Erdoganova rivala.