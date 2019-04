V Istanbulu se kradly hlasy z uren, hledá Erdogan důvod pro opakování voleb

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan se ani devět dnů po lokálních volbách neumí smířit s prohrou v Istanbulu. Poté, co nechal přepočítat některé tamní okrsky, zažádal o kontrolu všech volebních lístků největšího tureckého města. To ústřední volební komise zamítla. Erdogan proto naznačil, že by se v Istanbulu mohlo volit znova.