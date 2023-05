Erdogan první kolo voleb prohraje, tvrdí průzkum. Ubyl mu jeden soupeř

Za důvod pro stažení kandidatury označil Ince útoky na svou osobu. Ince patří k odpůrcům stávajícího prezidenta, část turecké opozice mu však od začátku převolební kampaně vyčítala, že jeho kandidatura drobí před klíčovými volbami hlasy Erdoganových odpůrců. Ve čtvrtek zveřejněný průzkum agentury Konda přisuzoval Incemu 2,2 procenta hlasů. V rezignačním proslovu Kiliçdaroglua přímo nepodpořil, právě tomu by nicméně Inceho konec mohl prospět.

Poslední průzkum agentury před nedělními volbami už nyní přisuzuje Kiliçdarogluovi 49,3 procenta preferencí. Druhý by byl Erdogan s 43,7 procenta. Statistická chyba měření činí zhruba dvě procenta. Kiliçdarogluův výsledek by tak ještě s Inceho účastí nestačil pro zvolení už v prvním kole a na konci května by se šéf opoziční Republikánské lidové strany (CHP) musel pokusit Erdogana porazit v kole druhém.

Kandidátovi opozice se podle průzkumu podařilo zvýšit svůj náskok. Na konci dubna ještě Kiliçdaroglua od Erdogana dělil méně než jeden procentní bod. „Pokud bude pokračovat trend zaznamenaný v minulém týdnu, existuje možnost, že volba skončí v prvním kole ve prospěch Kemala Kiliçdaroglua,“ uvedla agentura.

Podle ní také není vyloučeno, že část voličů, kteří se v průzkumu vyslovili pro dva menší kandidáty, dá nakonec hlas jednomu ze dvou favoritů. Po odstoupení Inceho už voličům mimo Erdogana a Kiliçdaroglua zbývá na výběr jen nacionalistický, krajně pravicový kandidát Sinan Ogan.

Komplikovanější je situace v parlamentu, kde jsou hlavními favority Erdoganova Lidová aliance a dvě opoziční koalice. Nejvíce hlasů by podle průzkumu získal Erdoganův blok s 44 procenty preferencí. Národní alianci, jejíž součástí je i Kiliçdarogluova CHP, přisuzuje sondáž 39,9 procenta hlasů. Do parlamentu by se dostala i prokurdská Aliance práce a svobody se zhruba 12 procenty hlasů.

Konkrétní rozložení sil v parlamentu tak bude záležet na přerozdělení mandátů. V Turecku platí pro strany a koalice sedmiprocentní limit pro vstup do parlamentu. Šest stovek křesel se rozděluje poměrným systémem a používá se pro to d’Hondtova metoda.

Průzkum agentura uskutečnila na vzorku zhruba 3 500 respondentů. Rozhovory vedla ve dnech 6. a 7. května. Průzkumy dalších agentur na větších i menších vzorcích kolísají a předpovídají výhru jak Kiliçdaroglua, tak Erdogana. Stejně tak se liší i předpověď, zda bude stačit jen první kolo voleb.

V prezidentských volbách před pěti lety proti sobě stáli Erdogan a Ince, který byl tehdy ještě coby člen CHP hlavním kandidátem opozice. Stávající prezident vyhrál hned v prvním kole se ziskem 52,6 procenta, Ince získal 30,6 procenta. Nakonec z Atatürkovy strany CHP odešel a založil si vlastní Stranu domova (Memleket Partisi).