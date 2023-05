Pád osmanské říše je naše trauma. A Erdogan z něj těží, říká turecký historik

Co by si otec Turků Mustafa Kemal Atatürk pomyslel o dnešním Turecku?

Ou (smích). Samozřejmě by neměl radost. Kemalistické elity o jeho modernizačním procesu, nejen v oblasti náboženství, ale i v otázce práv žen a dalších, rády mluvily. Ve skutečnosti ho však příliš neposouvaly. Snad kromě individualistické společnosti a jistého západního způsobu myšlení. Ale dnes už tu zase máme východní uvažování, a to by se podle mě Atatürkovi nelíbilo. Nemluvím přitom jen o prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoganovi. Atatürk by zřejmě nesouhlasil ani s tím, co se děje v jeho vlastní Republikánské lidové straně (CHP).

Začíná nová éra, ale lepší nebude. Nepřijde usměvavější společnost. Těžké časy čekají každého člena turecké společnosti.