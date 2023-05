Skončil třetí, jeho hlasy mohou rozhodnout. Kdo je turecký nacionalista Ogan

Vítěz prvního kola Erdogan sice v nočním povolebním projevu příznivcům tvrdil, že se mu podaří těch pár setin chybějících do 50 procent získat a žádné druhé kolo nebude, nejvyšší volební úřad YSK mu však nakonec vzal vítr z plachet. V pondělí oznámil, že žádný z kandidátů nezískal alespoň 50 procent hlasů. Prezident získal 49,5 procenta a šéf opozice Kilicdaroglu 44,89.

Třetí v pořadí, kandidát krajně pravicové Aliance předků Ogan dostal 5,2 procenta hlasů. Ke komu se jeho voliči přikloní? Sám Ogan prohlašoval, že je ochotný jednat s oběma stranami, a začal si klást podmínky.

Za to, že podpoří opozici, údajně požaduje, aby byla zakázána kurdská Lidově demokratická strana (HDP). Ta není součástí utvořené opoziční Národní aliance, ale Kilicdaroglua podpořila.

Pětapadesátiletý politik ve volbách kandidoval za krajně pravicovou Alianci předků, ale až do roku 2015 byl členem nacionalistické Strany národní akce (MHP). Nakonec byl ze strany vyhozen a nyní není členem žádné partaje. Jeho někdejší MHP vládne v koalici s Erdoganovou Stranou rozvoje a spravedlnosti (AKP), což by mohlo ukazovat na možnost, že se Oganovi voliči ve druhém kole rozhodnou spíš pro prezidenta.

Ogan však o sobě během kampaně také prohlašoval, že je kemalista. Mustafa Kemal Atatürk, otec moderního Turecka, kdysi založil Republikánskou lidovou stranu (CHP). Jejím šéfem je Kilicdaroglu. Někteří Turci by se tak po vypadnutí Ogana mohli přiklonit i k němu. Anebo zůstat doma.

Neúspěšný kandidát stejně jako opozice v neděli kritizoval údajné manipulace s volebními výsledky ve prospěch Erdogana. Podle agentur zbývalo sečíst mimo jiné hlasy voličů ze zahraničí, kde před pěti lety vyhrál Erdogan. Právě sčítání těchto hlasů Ogan zpochybnil, ale důkazy pro své tvrzení nedodal.

Ogan si během kampaně stejně jako zbytek opozice stěžoval i na nedostatek prostoru ve státních médiích. Zatímco Erdogan strávil na obrazovkách televizí přes 49 hodin, Kilicdaroglu jen 32 minut. A Ogan ani minutu. Během kampaně tak výrazně spoléhal na setkávání s voliči a sociální sítě. V jednom ze svých tweetů například slíbil, že „šedí vlci znovu povstanou“. Ultranacionalistická organizace Šedí vlci je militantním křídlem strany MHP.

Název vychází z přezdívky pro členy hnutí, které v Turecku vzniklo v šedesátých letech minulého století spolu se vznikem MHP. Šedí vlci především do osmdesátých let často páchali násilí namířené na etnické menšiny včetně Arménů a levicové aktivisty. Ve Francii například už skupinu pro její aktivity zakázali, silná je však i v Německu.

„Voliči nechtějí rozdělené vedení“

Kilicdarogluův tým tvrdí, že jeho interní data ukazují opačné výsledky, než během nedělního večera zveřejňovala státní agentura Anadolu. Agentura Anka, na kterou se spoléhá opozice, ovšem nakonec došla k velmi podobným výsledkům jako Anadolu.

Erdogan i Kilicdaroglu tak věří, že vyhrají. „Nevíme, zda volby skončí prvním kolem... ale pokud si náš národ zvolil druhé kolo, rovněž to vítáme,“ řekl v pondělí ráno podle agentury AP Erdogan. „Rozhodně ve druhém kole vyhrajeme... a přineseme zemi demokracii,“ pronesl už v noci Kilicdaroglu.

Podle Howarda Eissenstata z jedné z newyorských univerzit bude mít Erdogan pro případné druhé kolo výhodu, jelikož jeho strana se svými spojenci získala lepší výsledky v nedělních parlamentních volbách. „Voliči nechtějí rozdělené vedení,“ řekl agentuře AP Eissenstat.

V parlamentních volbách získala Lidová aliance, za niž kandidoval Erdogan, podle deníku Hürriyet 49,4 procenta hlasů, zatímco opoziční Národní aliance dostala 35,1 procenta. Asi 10,5 procenta hlasů obdržela Aliance práce a svobody, která sdružuje levicové a prokurdské strany. Do parlamentu za ni kandidovali i politici HDP.

Do roku 2007 volil prezidenta turecký parlament. První přímé volby se konaly v roce 2014, kdy s převahou vyhrál Erdogan s 51,8 procenta. V roce 2018 získal 52,6 procenta. Bude to tak nyní poprvé, co bude muset absolvovat i druhé kolo. A v tom se bude hrát o každý hlas.