Střelba se odehrála u střední odborné technické školy ve městě Turgutlu, jež leží východně od města Izmir. Záběry zveřejněné na internetu zachycují mladíka, jak kráčí po ulici poblíž školy s puškou v rukou.
Totožnost střelce nebyla bezprostředně zveřejněna. Místní média nicméně informují, že jde o patnáctiletého studenta a že policie zadržela nejen jeho, ale i jeho rodiče a dědečka. Ten je totiž údajným vlastníkem zbraně, kterou si mladík přinesl.
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Druhá střelba za týden. Bývalý student zabil na škole v Turecku devět lidí
Útočník zahájil palbu bez zjevného důvodu a poté se snažil uprchnout. Úřady v okolí školy posílily bezpečnostní opatření. Záběry z místa také zachycovaly sanitky a znepokojené rodiče, kteří spěchali ke škole.
„Když jde o bezpečnost našich dětí, nelze přehlédnout žádnou nedbalost ani nezodpovědnost. Okolnosti, za nichž se dítě dostalo ke zbrani použité při útoku, podmínky skladování zbraně, povinnosti rodičů v oblasti péče a dohledu a obvinění ze šikany před incidentem jsou důkladně vyšetřovány z různých úhlů pohledu,“ napsal na síti X turecký ministr Akin Gürlek.
Dvě podobné události přitom Turecko zažilo za jediný týden letos v dubnu. Při jedné z nich útočník zabil devět lidí a dalších třináct zranil, při druhé bývalý student postřelil šestnáct lidí a pak spáchal sebevraždu.
Případy tohoto druhu jsou v Turecku považovány za vzácné a vláda včetně prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana slíbila, že posílí bezpečnost škol a zpřísní dohled nad vlastnictvím zbraní.
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