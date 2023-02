Zemětřesení už má 15 tisíc obětí. Je to horší než válka, říká syrský zdravotník

V samotném Turecku při něm zemřelo 12 391 lidí, uvedl turecký úřad pro řešení katastrof a mimořádných situací (AFAD). Bilance mrtvých a raněných se neustále zvyšuje. Ani hlášených 15 tisíc obětí tak zřejmě není konečným údajem. V Sýrii navíc pátrání komplikuje složitá vnitropolitická a bezpečnostní situace. Katastrofa zasáhla jak oblasti ovládané vládou v Damašku, tak regiony pod kontrolou povstaleckých skupin.

„Jsme velmi znepokojeni tím, že existují oblasti, kam jsme se kvůli zemětřesení ještě nebyli schopni dostat,“ uvedla zástupkyně Světové zdravotnické organizace (WHO) pro Sýrii Imán Šankítíová. Zdravotnictví v Sýrii je podle ní v hrozném stavu.

Organizace oznámila, že jak do Sýrie, tak do Turecka vysílá expertní týmy a speciální lety se zdravotnickým materiálem, včetně chirurgických traumatologických balíčků. Novinářům to řekl šéf organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus. Koordinátor OSN pro Sýrii Mustafa Binlamlí pak vyzval syrskou vládu, aby usnadnila dovoz pomoci i do povstalci držených oblastí na severozápadě země. Varoval, že se zásoby pomoci v tomto regionu brzy vyčerpají.

„Vzhledem k povětrnostním podmínkám a neustálým následným otřesům jde v souvislosti se záchranou životů o závod s časem. Lidé potřebují přístřeší, jídlo, čistou vodu a lékařskou péči v souvislosti se zraněními způsobenými zemětřesením, ale i kvůli dalším zdravotním potřebám,“ uvedl šéf WHO.

Binlamlí v souvislosti se Sýrií vládě v Damašku vzkázal, že nyní „musí jít politika stranou“. „Nechte nás dělat naši humanitární práci,“ citovala ho agentura AFP. „Nemůžeme si dovolit čekat a vyjednávat. Když budeme jednat, je konec,“ dodal.

Agentura Reuters hovořila se syrským zdravotníkem, který popisuje, že rozsah zranění je po pondělním zemětřesení mnohem větší, než tomu bylo během jedenáct let trvající občanské války v zemi. „Je to obrovská katastrofa. Přežil jsem ostřelování a masakry. Tohle je ale jiné, šílené a děsivé. První masivní vlna pacientů překonala možnosti jakéhokoli lékařského týmu,“ popsal čtyřiatřicetiletý chirurg z Aleppa, který pracuje v nemocnici nedaleko hranice s Tureckem.

„Zraněné z ostřelování a bombardování přiváželi jednoho po druhém, v malých vlnách. Zemětřesení však znamenalo, že jeden den dorazilo 500 lidí, kteří potřebovali desítky operací. Mnoho ze zraněných zemřelo do hodiny nebo dvou kvůli traumatickému šoku, srdečnímu selhání nebo krvácení, zvlášť když tady panuje velmi chladné počasí a pod troskami byly jedenáct či dvanáct hodin,“ dodal.

V Sýrii vytáhli chlapečka po zhruba padesáti hodinách, uvádějí Bílé helmy:

Hasiči z Česka pomáhají i kolegům ze světa

V zasažených oblastech pracují kromě tureckých záchranářů týmy z desítek zemí světa, včetně hasičů z Česka. Ti v Adiyamanu prohledávají zničené budovy. Česko vyslalo do Turecka tým 68 záchranářů, jehož členy jsou vedle hasičů i lékaři, stavební inženýři či kynologové. Z trosek vytáhli tři mrtvé, mezi nimi dvě děti. Ve středu večer o tom informoval mluvčí hasičů Jakub Kozák.

Už dříve uvedl, že zdravotní stav dalších zavalených není znám, způsob poškození objektu však naděje na přežití snižuje. Záchranné práce budou podle něj pokračovat i v noci, hasiči se střídají po šesti hodinách. V úterý večer začal tým prohledávat dvě budovy o ploše zhruba 40 krát 40 metrů.

Jedna budova má patra zřícená na sobě, druhá je sesunutá. Kozák večer napsal, že v troskách je zavaleno asi čtyřicet lidí. „Hasiči se na základě průzkumu objektu obávají, že šance na přežití v troskách je velmi nízká,“ upozornil Kozák. Prostory, kde hasiči pracují, je potřeba pečlivě stabilizovat a omezit tak nebezpečí pro ně na minimum.

Hasiči navíc podle Kozáka pocítili další otřesy. Český tým také vypomáhá záchranářům z dalších zemí. „Malou skupinu jsme vyslali na pomoc jednomu ze zahraničních týmů, který potřeboval využít naši štěrbinovou kameru,“ popsal Kozák. To, že v troskách zřícených domů mohou být stále živí lidé, dokládá i případ polských záchranářů.

Ti zhruba 280 kilometrů od místa, kde zasahuje český tým, našli osm přeživších, uvedl Kozák. K podmínkám na místě řekl, že fungují čerpací stanice a že policie a četnictvo českým hasičům zajišťuje užitkovou vodu pro základní umytí.