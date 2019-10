Američtí vojáci viní Turky, že je metodickou palbou vyhánějí ze Sýrie

Minulý pátek turecké síly vystřelily několik dělostřeleckých granátů do blízkosti základny amerických speciálních sil u syrského města Kobani na severovýchodě Sýrie. Mluvčí Pentagonu Brook DeWalt potvrdil, že americké síly byly pod palbou, nikdo však nebyl zraněn.

„Spojené státy požadují, aby se Turecko vyvarovalo akcí, které by mohly vést k okamžitým obranným opatřením,“ uvedl DeWalt. Turecké ministerstvo obrany popřelo spekulace, že by cíleně mířilo na americké vojáky. Podle něho turecké síly vystřelily v „sebeobraně“ poté, co na ně údajně zaútočily kurdské jednotky. Hlavní poradkyně tureckého prezidenta Gulnur Aybetová obvinila Kurdy, že šíří lži o tureckém útoku na Američany.

Američtí vojáci ale tureckou verzi příliš nepřijímají a jsou přesvědčeni, že útok byl záměrný. „Není to něco, co bychom kdy udělali partnerským silám,“ sdělil listu The Washington Post jeden voják, podle něhož Turci přesně věděli, kde jsou Američané umístěni a tedy že střelba musela být záměrná. USA a Turecko jsou vojenskými spojenci v NATO.

Podle bývalého zvláštního amerického vyslance Bretta McGurka, který sloužil Obamově i Trumpově vládě v utváření mezinárodní koalice proti IS, dostupné informace svědčí o tom, že se jednalo o cílené varovné výstřely. „Nebyla to chyba,“ uvedl McGurk.



Brett McGurk (Twitter) @brett_mcgurk Turkish forces have fired on a declared U.S. military outpost in northern Syria. Turkey knows all of our locations down to the precise grid coordinate as confirmed by SECDEF and CJCS only two hours ago. This was not a mistake. odpovědětretweetoblíbit

Stejně se vyjádřili dva výše postavení členové Trumpovy administrativy. „Nebyla to chyba,“ sdělil jeden z nich americkému magazínu Foreign Policy. „Pokouší se nás vytlačit.“

Americký generál Mark A. Milley, předseda Sboru náčelníků štábu, potvrdil, že Turecko ví o umístění amerických vojsk v Sýrii. Podle amerických vojáků Turecko využívá této znalosti, aby pečlivě zamířenými údery donutilo Američany se stáhnout od syrských hranic.

Turecká invaze začala několik dní poté, co americký prezident Donald Trump uvedl, že USA stáhnou své vojáky ze severu Sýrie. Bílý dům kontroverzní rozhodnutí, které je chápáno jako zrada Kurdů bojujících proti IS, bránil s tím, že USA už splnily svou roli v boji proti IS.

Řada kritiků, včetně Trumpových republikánských podporovatelů, to považuje za špatný krok, který může napomoci obnově IS. Agentura AFP minulý pátek s odvoláním na Syrské demokratické síly (SDF), které sestávají převážně z kurdských bojovníků, oznámila, že z vězení u města Kámišlí na severovýchodě Sýrie u hranic s Tureckem uprchlo pět členů IS.

„Situace se stává neudržitelnou. Tisíce (bojovníků) IS se dostávají na svobodu a my jsme uvízli mezi dvěma bojujícími silami,“ sdělil americký představitel blízký americkým vojákům v Sýrii americkému server NPR. Zdůraznil, že americké síly se mohou dostat do střetu se silami podporovanými Tureckem, které sestávají i z bývalých bojovníků IS.

Těmito oddíly podle všeho myslel Svobodnou syrskou armádu (FSA). Pentagon odhaduje, že polovinu těchto bojovníků tvoří radikální islamisté, z nichž někteří jsou napojení na teroristickou organizaci al-Káida, uvedla stanice NBC News s odvoláním na anonymní zdroj z americké armády.

Podle zdrojů citovaných magazínem Foreign Policy se FSA angažuje v brutálních útocích na kurdské civilisty. Obětí protureckých sil se stala i kurdská politička Hevrin Chalafová, kterou před její smrtí údajně znásilnili.

Osvobozování bojovníků IS a informační válka

FSA též osvobozuje bojovníky IS doposud vězněné Kurdy, tvrdí zdroje. Podle Turecka jsou to naopak právě SDF, kdo cíleně propouští bojovníky IS.

„To rozlítilo naše síly v Sýrii,“ okomentoval turecké prohlášení výše postavený člen administrativy. „Kurdové stále brání naše základny. Neuvěřitelně bezohledné a nečestné prohlášení.“

Podle něj vedou Turkové velmi aktivní informační válku. Podlehl jí i samotný Trump, který obvinil Kurdy, že záměrně propouští vězně IS, aby přinutili USA se opětovně zapojit do syrského konfliktu.



Americký prezident nicméně vyzval svého tureckého protějška Recepa Erdogana, aby okamžitě zastavil turecké vojenské akce proti Kurdům. USA se rozhodly Turecko zařadit na sankční seznam jako trest za destabilizační akce, kterých se podle Trumpa Ankara v Sýrii dopouští.



„Spojené státy činí tureckou vládu odpovědnou za vystupňování násilí tureckými silami, ohrožení nevinných civilistů a destabilizaci regionu,“ prohlásil americký ministr financí Steven Mnuchin. Ministerstvo na sankční seznam turecko zařadilo turecká ministerstva obrany a energetiky a také turecké ministry obrany, vnitra a energetiky Hulusiho Akara, Sülejmana Sojlua a Fatiha Dönmeze.