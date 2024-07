Úspěch tureckých seriálů. Na příběhy z Istanbulu vábí turisty z celého světa

Mezi sledujícími je i dvaadvacetiletá Riia Toivanenová, oddaná fanynka tureckých televizních seriálů z Finska. Do Istanbulu přijela v doprovodu matky, aby se ponořila do světa svých oblíbených děl. Na druhém konci světa, v 12 800 kilometrů vzdáleném městě Villa Carlos Paz v Argentině, sleduje šestašedesátiletá učitelka v důchodu Raquel Grecová epizodu turecké romantické komedie.

V bytě ji obklopují suvenýry, které si přivezla z cesty do Istanbulu, kam si jela na vlastní oči prohlédnout památky, které znala z tureckých seriálů. „Připadalo mi, že se mi to zdá. Nemohla jsem uvěřit, že prožívám to, co jsem každý den vídala v seriálu,“ řekla o své dubnové návštěvě Grecová.

Celosvětová popularita tureckých televizních seriálů – turecky dizi – vynesla zemi do pozice předního vývozce televizních pořadů na světě. To výrazně vylepšilo mezinárodní image země a přilákalo k tureckým historickým a kulturním památkám, které jsou v seriálech k vidění, miliony diváků a turistů z celého světa.

Diváci z Blízkého východu i Latinské Ameriky

Úspěch televizních pořadů navíc podpořil další rozvoj seriálového průmyslu, který má hodnotu miliard dolarů. V letech 2020 až 2023 celosvětová poptávka po tureckých seriálech stoupla o 184 procent, což Turecko staví na pozici jednoho z největších vývozců televizních pořadů na světě, uvedla výzkumná společnost Parrot Analytics.

„Každý večer oslovujeme více než 400 milionů diváků po celém světě,“ řekl Izzet Pinto, generální ředitel společnosti Global Agency, která vyváží turecké seriály. První seriál prodaný do zahraničí byl v roce 2001 Deli Yürek, který se prodal do Kazachstánu. Světového renomé si však získala až romantická série Gümüs z roku 2005. Seriál o ženě z venkova, která se přizpůsobuje městskému životu, se stal nesmírně populárním na Blízkém východě.

Romantické drama Tisíc a jedna noc z roku 2006, volně založené na sbírce blízkovýchodních pohádek a zasazené do současného Istanbulu, zaujalo diváky na Balkáně. Velkolepé století o osmanském sultánovi Sulejmanovi Nádherném ze 16. století zase vévodilo mezi historickými fikcemi.

Turecko, které dříve dováželo telenovely z Latinské Ameriky, tam teď vyváží své seriály. Venezuelský prezident Nicolás Maduro dokonce v roce 2008 navštívil natáčení historického seriálu Diriliş: Ertugrul (Vzkříšení: Ertugrul), aby zdůraznil význam turecké tvorby ve své zemi.

Haley Uganadiová, zakladatelka platformy pro fanoušky tureckých televizních seriálů Dizilah, říká, že popularita těchto dramat pramení z témat, která se zaměřují na rodinu, přátelství a lásku, obvykle na pozadí luxusního životního stylu v Istanbulu nebo bohaté turecké historie.

„Nabízejí něco pro každého, bez ohledu na to, odkud pocházíte. Při sledování tureckých seriálů vidím odraz své mámy, sebe a svých sourozenců,“ říká Uganadiová. Její platforma má 1,5 milionu návštěv za měsíc, fanoušci pocházejí ze Spojených států, Kanady, Řecka, Indie nebo Pákistánu.

Pinto zase poukazuje na rodinný charakter tureckých dramat. „Není tam žádná nahota, žádné nadávky ani sprostá slova, žádná velká nenávist. Mohou se na to dívat celé rodiny,“ vysvětluje.

S rozvojem odvětví se rozšiřují i témata seriálů, například série Kizil Goncalar (Červené růže) pojednávají o sekulární západně orientované rodině a fiktivním islámském bratrstvu. Herec Özcan Deniz řekl, že tato diverzifikace je nezbytná, pokud má průmysl vzkvétat. „Země, které nedokázaly obsáhnout jiné žánry, nyní ve vývozu seriálů zaostávají. Turecko teď uspělo, ale pokud nedokáže nabízet rozmanitá témata, úspěšná dynamika skončí,“ míní.

Hřbitov, Ochránce, Na křídlech ctižádosti...

A o zmíněnou diverzitu se starají například seriály, které jsou k vidění na Netflixu. Ten totiž z turecké produkce nenabízí jen telenovely a historické seriály, ale i o kus kvalitnější kusy na různá témata. Na další řadu nyní čekají třeba fanoušci detektivního seriálu Hřbitov (Graveyard, v turečtině Mezarlik), v němž vyšetřovatelka Önem pátrá po vrazích žen.

Tatáž herečka Birce Akalayová září i v sérii Na křídlech ctižádosti (Kuş uçuşu), kde bojuje o prestižní post moderátorky s mladou a ambiciózní kolegyní. Před pár lety se několika řad dočkal i fantasy seriál Ochránce (Hakan: Muhafız), v němž mladík Hakan zachraňuje Istanbul před zkázou.

Život dobře situovaných sekulárních Turků z největšího města v zemi zase ukazuje romantická novinka Díky, další (Kimler Geldi, Kimler Geçti). A v nabídce jsou i dramata Papírový život (Kağıttan Hayatlar), Fatma či Sešli se v Istanbulu (Ethos), která mimochodem ukážou strasti obyvatel chudších předměstí a věřících Turků.

Historii z tureckého pohledu se pak věnuje série Vzestup osmanské říše a do časů Atatürka zabrousí love story Půlnoc v hotelu Pera Palace. Seriál Klub Istanbul s tureckou židovkou v hlavní roli se zase částečně dotýká tématu, o kterém Turci neradi slyší – pogromu na řecké obchody z roku 1955.

Toivanenová a její matka si prohlédly filmové ateliéry Bozdag, rozsáhlý komplex v severním Istanbulu, kde se natáčely historické velkofilmy z osmanské éry. Toivanenová říká, že ji do Istanbulu přivedla láska k romantickým dramatům Kara Para Aşk (Láska za černé peníze) a Kara Sevda (Nekonečná láska). „Mám tureckou kulturu velmi ráda. Seriály jsou velmi přátelské a vřelé a odehrává se v nich spousta dramat,“ vysvětluje žena.

První díl seriálu Diriliş: Ertugrul měl na urdskojazyčném kanálu turecké státní televize TRT na YouTube více než 157 milionů zhlédnutí, uvedl producent a scenárista Mehmet Bozdag, který vytvořil populární historické fikce o životech osmanských vůdců a hrdinů. Kuruluş: Osman (Zakladatel: Osman) se podle Bozdaga vysílal ve více než 110 zemích.

V květnu 2020 byl seriál Diriliş: Ertugrul čtvrtým nejžádanějším pořadem na světě a poptávka po něm byla podle Parrot Analytics více než 68krát vyšší, než byl tehdy světový průměr.

Filmový průmysl má významný dopad na cestovní ruch i na export, uvedl odborný asistent filmové a televizní vědy na Bahçeşehiriské univerzitě (BAU) v Istanbulu Deniz Gurgen Atalay. „V seriálech je zobrazen Istanbul, místní jídlo, nápoje, hudba, životní úroveň a kultura jako místo příjemné k životu,“ uvádí Atalay.

Na konci září publikum netrpělivě očekává druhou sérii seriálu Kizil Goncalar (Červené růže), v níž hraje člena islámské sekty Mert Yazicioglu. Seriál vynesl jednatřicetiletého tichého herce mezi hvězdy a turecká média teď sledují každý jeho krok. „Představili jsme tureckou kulturu v zahraničí. To nás velmi těší,“ raduje se z přínosu seriálu Yazicioglu.