Evropský soud už dříve rozhodl, že Demirtaş je ve vězení v rozporu s právem. Turecko proti předchozím rozhodnutím vždy podalo dovolání. V pondělí však soud zamítl poslední námitky předložené tureckým ministerstvem spravedlnosti, čímž se jeho rozhodnutí o propuštění Demirtaşe stalo definitivním.
Prokurdská strana DEM, která má v tureckém parlamentu třetí největší klub, proto vyzvala k propuštění Demirtaşe. Přidala se i největší turecká opoziční Republikánská lidová strana (CHP). „Rozhodnutí (soudu) se stalo definitivní a musí být okamžitě vykonáno,“ řekl poslanec za tuto stranu Sezgin Tanrikulu.
K propuštění kurdského politika a dalších lidí, kterých by se rozhodnutí ECHR mohlo týkat, vyzval i šéf turecké asociace advokátů Erinç Sagkan. Úřady nabádá, aby nepoužily žádné zdržovací taktiky. Pro propuštění se vyslovil dokonce i nacionalistický politik a blízký spojenec prezidenta Erdogana Devlet Bahçeli ze Strany národní akce (MHP). „Soudní cesta byla dokončena. Jeho propuštění by prospělo Turecku,“ řekl politik.
Demirtaş, který kandidoval v prezidentských volbách v letech 2014 a 2018 proti Erdoganovi, skončil v cele v roce 2016. Tehdy mu byla na základě zákona prosazeného vládní Stranou spravedlnosti a rozvoje (AKP) odebrána poslanecká imunita.
Ankara ho viní z napojení na zakázanou Stranou kurdských pracujících (PKK). Už v době, kdy seděl ve vazbě, byl opoziční politik v roce 2018 odsouzen v jiné kauze na téměř pět let vězení za teroristickou propagandu, jíž se podle justice dopustil v jednom z veřejných vystoupení. O propuštění Demirtaşe se mluvilo i v souvislosti s ukončením bojů ze strany PKK.
Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva jsou pro Turecko závazná, Ankara však v minulosti čelila opakovaně kritikám, že výnosy soudu ve Štrasburku nedodržuje.