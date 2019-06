Dolétali jste, vzkázaly USA tureckým pilotům kvůli nákupu ruských raket

Podle Al-Džazíry přišlo oznámení rychleji, než se očekávalo. Ještě před pár dny totiž úřadující americký ministr obrany Patrick Shanahan Turecku vzkázal, že piloti, kteří jsou aktuálně ve výcvikovém programu, mohou v USA zůstat do konce července. Turecko tak mělo čas na rozmyšlenou a jeho piloti by výcvik v řízení stíhaček stihli dokončit. To už však neplatí.

Velitel základny Todd Canterbury rozhodl, že piloti dolétali a ve výcviku z bezpečnostních důvodů nepokračují ani týmy techniků.

Server Foreign Policy také píše, že se turečtí vojáci nově nedostanou k informacím s omezeným přístupem a státním tajemstvím. Canterbury se totiž po vyhlášení červencového ultimáta začal obávat, že by se Turci mohli pokusit utajované materiály vynést.

„Pokud se postoj Turecka nezmění, budeme spolu s naším tureckým spojencem pokračovat v ukončování jeho účasti na programu F-35,“ potvrdil agentuře Reuters mluvčí Pentagonu Mike Andrews.



Už minulý týden ve čtvrtek také Američané oznámili, že přestanou přijímat nové turecké piloty, napsal izraelský list The Jerusalem Post. Dosud podle něj na základně trénovali čtyři piloti z Turecka, dva další tam pracovali jako instruktoři. Dvacet Turků pak patřilo do týmu techniků. V jejich případě ovšem ještě probíhá trénink na základně Eglin Air Force Base na Floridě.

Ankara by ráda koupila sto stíhaček F-35. Washington však svému spojenci v NATO opakovaně vzkazuje, že nemůže mít obojí – stíhačky i ruský systém S-400 – a měl by se rozhodnout. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan však odstoupení od smlouvy s Ruskem odmítl a prohlásil také, že od Američanů „žádnou takto dobrou nabídku nedostal“.

Turecko a Rusko dohodu o dodávce čtyř jednotek systému protivzdušné obrany S-400 za 2,5 miliardy dolarů (57 miliard korun) podepsaly v roce 2017. Ankara ho má od Moskvy dostat v červenci a podstatnou část ceny už údajně zaplatila.

Podle Američanů však může systém pro letouny F-35 znamenat ohrožení. Spojené státy i jejich spojenci v NATO se totiž obávají, že radary ruských protivzdušných raket S-400 se „naučí“, jak monitorovat americké stíhačky. A to by v budoucnu mohlo ohrozit jejich operační možnosti.

Jako náhradu Pentagon nabídl Turecku zlevněné obranné systémy Patriot. Ankara s nákupem souhlasí, ale nikoli na úkor nákupu S-400. Spojené státy proto už počátkem dubna pozastavily dodávky zařízení pro stíhačky F-35 do Turecka. Viceprezident USA Mike Pence dokonce turecké vedení varoval, že nákupem riskuje své členství v Severoatlantické alianci.