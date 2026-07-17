Z tureckého pobřeží je ruské. Kotví tam nejméně šest jachet Putina a oligarchů

Pětapadesátimetrová jachta Rhea patří miliardáři Romanu Abramoviči a od středy kotví zhruba 800 metrů vzdušnou čarou od lodi, kterou využívá i rodina ruského diktátora. Jachta Victoria přitom teprve koncem června vyrazila ze Soči do Turecka a k 16. červenci ji registrovali u břehů města Bozbük a zhruba 400 metrů od luxusního pětihvězdičkového plážového hotelu Six Senses Kaplankaya.
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Tady na ni snad ukrajinské drony nedosáhnou. Putinovu jachtu ukryli na dalekém severu
Kromě Abramoviče si tureckou riviéru oblíbili i další ruští oligarchové. Podle portálu Věrstka na druhé straně od Bodrumu spatřili jachtu Serenity & Unity, jež patří šéfovi druhé největší ruské státní banky VTB Andreji Kostinovi. Ten své plavidlo nyní nechává stát asi 30 kilometrů od Victorie, ještě před pár dny si však obě jachty byly mnohem blíže – kotvily v přístavu Torba asi 500 metrů od sebe.
Majitel společnosti Lukoil Vagit Alekperov svou jachtu Genesis také během července „zaparkoval“ v Torbě asi 2 kilometry od Putinovy jachty, ale nyní už je asi o čtyři desítky kilometrů dál. Zakladatel těžební společnosti Polymetal International a soukromé investiční společnosti ICT Group Alexandr Nesis pak se svou Romeou kotví o něco dál na jihovýchod u města Selimiye.
Ze známých Rusů se zálibou v jachtách pak Věrstka zmiňuje ještě Olega Děripasku. Ten svou třiasedmdesátimetrovou loď Altair v posledním týdnu nechává u města Dalaman. A stejně dlouhého Predátora podnikatele Iskandera Machmudova viděli asi 64 kilometrů severně od Putinovy Victorie u města Kuşadasi. V posledních třech letech je Predátor na prodej, dodává portál.
Putinova další superjachta Graceful se poté, co koncem června proplula dánskými vodami, našla na severu Ruska. Nejprve plula v konvoji s ruským torpédoborcem a lodí Vojvoda, až nakonec zakotvila ve vojenském přístavu v Severomorsku nedaleko Murmansku.