V Istanbulu po hodinách čekání odmítli loď s ruskými turisty. Odveta, míní Rusové

  20:26
Více než šest set ruských turistů ve čtvrtek na mnoho hodin nečekaně uvázlo na výletní lodi Astoria Grande. A to poté, co turecké úřady lodi odmítly vstup do jednoho z přístavů v Istanbulu. Média přitom poukazují na to, že incident může být odvetou Turků za to, že Rusové předtím nepustili jejich loď do svého přístavu. Astoria Grande se nakonec vydala zpět do Soči, odkud před dvěma týdny vyplula.
Na Astorii pluje 616 turistů především z Ruska a 435 členů posádky. Zastavili se v přístavech v Alanyi, Antalyi či Izmiru. Krásy Istanbulu si však navzdory původním plánům neprohlédli. Na povolení přistát v galatském přístavu čekali už od ranních hodin.

Do Istanbulu loď připlula v noci na čtvrtek a v deset hodin dopoledne mělo začít vylodění pasažérů. Místo toho loď zakotvila v Marmarském moři a čekala. Čekala od pěti hodin ráno (3:00 SEČ) až do tří odpoledne tamního času (13:00 SEČ), kdy odplula směr Soči. Zpět do Ruska by měla dorazit v sobotu, píše portál Gazeta.ru.

Istanbulské úřady incident odmítly komentovat, ruská média nyní nicméně spekulují, že se tak Turci mstí za příkoří z 6. listopadu, kdy naopak jejich loď Seabridge nedostala povolení přistát v přístavu v ruském Soči.

Na palubě bylo dvacet lidí včetně několika ruských občanů. Ti si museli počkat dokonce více než dva dny. Rusové odmítnutí turecké lodi údajně vysvětlovali technickými důvody včetně nepřipraveností přístavu.

