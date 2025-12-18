Vezměte si S-400 zpět, žádá Erdogan Putina. Chce získat americké stíhačky

  14:57
Turecko by se rádo zbavilo svého protivzdušného raketového systému S-400, který si před osmi lety koupilo od Ruska. S návrhem, že by si jej Moskva vzala zpět, podle médií přišel turecký prezident Recep Tayyip Erdogan během svého nedávného jednání s vládcem Kremlu Vladimirem Putinem. Rusové to popírají, Turci však k nabídce mají hned několik důvodů: sblížení se spojenci v NATO včetně Spojených států, zrušení sankcí i odblokování šance, že se dostanou k americkým stíhačkám F-35.
Ruský diktátor Vladimir Putin a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan (12....

Ruský diktátor Vladimir Putin a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan (12. prosince 2025) | foto: Profimedia.cz

Americký prezident Donald Trump v Bílém domě přijal tureckého prezidenta Recepa...
První zásilka ruského protivzdušného systému S-400 dorazila do Turecka
Stroj F-35A Lightning II Letectva Spojených států amerických
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan (12. prosince 2025)
Erdogan jednal s Putinem minulý týden na okraj mezinárodního mírového fóra v Turkmenistánu. Podle zdrojů agentury Bloomberg ho tam požádal, aby si ruský systém S-400 vzal zpět. Návrh nepředložil jen tak zčistajasna, oba vládci už záležitost v minulosti probírali, tvrdí lidé obeznámení se situací.

Kancelář tureckého prezidenta a ministerstvo obrany zprávy odmítly komentovat, Kreml pak popřel, že by se téma během schůzky vůbec dostalo na stůl. O tom, že by se Turecko mohlo systému vzdát, nicméně už začátkem prosince hovořil americký velvyslanec v Turecku a blízký spojenec šéfa Bílého domu Donalda Trumpa Tom Barrack.

Ten řekl, že by se tato otázka mohla vyřešit v příštích čtyřech až šesti měsících. Právě Spojené státy totiž na Turky tlačí, aby se ruské technologie zbavili. Barrack později na síti X napsal, že „pozitivní vztah mezi prezidentem Trumpem a prezidentem Erdoganem vytvořil novou atmosféru vhodnou pro spolupráci, jež vedla k nejplodnějším rozhovorům, jaké jsme na toto téma vedli za téměř deset let“.

Údajné vřelé vztahy mezi oběma prezidenty podle něj přiblížily Washington a Ankaru k vyřešení sporu, kvůli kterému bylo Turecko po nákupu systému S-400 vyloučeno z programu vývoje stíhaček F-35. Diplomatická krize se odehrála v roce 2019, tedy během Trumpova prvního prezidentského mandátu. Američané tehdy z Turecka stáhli výrobu komponentů do F-35 a Ankara si stíhačky ani nemohla koupit.

Washington se totiž obával, že by ruský systém mohl shromažďovat údaje o schopnostech F-35 a předávat je Moskvě. Znovu se problém vynořil letos v září, kdy Trump Erdogana přijal v Bílém domě. Americký prezident tehdy naznačil, že USA by mohly brzy zrušit zákaz prodeje stíhaček do Turecka. Ten turecký zase nadnesl, že by se jeho země do programu ráda vrátila. Snaží se o to už dlouho.

Na programu se kromě Spojených států podílí i další státy NATO a Erdogan řekl, že předtím, než bylo Turecko vyloučeno, do programu investovalo 1,4 miliardy dolarů (29,2 miliardy korun podle dnešního kurzu). Kromě vyřazení Američané před pěti lety také uvalili sankce na turecké ředitelství obranného průmyslu (SSB), aby zabránil tamnímu obrannému průmyslu v přístupu k citlivým technologiím. Sankce by se podle prohlášení nejmenovaného tureckého diplomata mohly zrušit už příští rok.

Předchozí prezidenti USA Barack Obama a Joe Biden si od Erdogana drželi odstup. Kritizovali zejména porušování lidských práv v Turecku, především po pokusu o puč z roku 2016, a blízké vztahy Turků s Ruskem. Turecko se tehdy pokoušelo koupit americké rakety Patriot, ale tvrdilo, že Washington není odhodlán dohodu uzavřít. Tyto důvody pak zmiňovalo, když vysvětlovalo, proč namísto toho kupuje ruský systém S-400.

Ankara po vyřazení z programu začala hledat alternativy k posílení svého letectva. Mezi ně patří například letouny Eurofighter Typhoon a F-16. Začala také vyvíjet svůj vlastní letoun páté generace s názvem TAI TF Kaan, který by měl být v provozu v roce 2028.

Není jasné, zda Putin hodlá nabídku přijmout. Turecko však podle Bloombergu očekává, že jeho role prostředníka mezi Moskvou a Kyjevem, kterou si vybudoval po ruském napadení Ukrajiny, Kreml povzbudí k tomu, aby jeho žádost vyslyšel. Ankara rovněž bude chtít vrátit miliardy dolarů, které za systém utratila. Podle zdrojů agentury je pravděpodobné, že požádá o slevu na dovoz ropy a zemního plynu z Ruska.

Celkové vynaložené náklady však budou nicotné ve srovnání s diplomatickým kapitálem, který by Turecko mohlo získat u svých spojenců v NATO a zejména u Trumpa, pokud se ruského systému zbaví, dodávají oslovení diplomaté.

18. prosince 2025  9:44,  aktualizováno  15:19

