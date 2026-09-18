Erdogan je prezidentem od roku 2014 a nyní vykonává třetí prezidentský mandát. Turecká ústava přitom počítá s limitem dvou mandátů. Erdogan však tvrdí, že jeho první mandát se do limitu nezapočítává, protože se výrazně změnila ústava. Tuto interpretaci opozice napadla před prezidentskou volbou v roce 2023 u volebního úřadu. S argumentem, že Erdogan znovu kandidovat nemůže, však neuspěla.
„Recep Tayyip Erdogan bude naposledy kandidátem,“ řekl podle tureckých médií Uçum. Podle něj by se předčasné prezidentské volby mohly konat 16. dubna 2028 kvůli symbolickému významu tohoto data. Referendum o změně ústavy, která zavedla v Turecku prezidentský systém, se totiž konalo 16. dubna 2017. V řádném termínu by se měly prezidentské volby konat zhruba v květnu 2028.
|
Noc, jež změnila Turecko. Před deseti lety se vojáci pokusili svrhnout Erdogana
Turecká média poukazují na to, že Erdogan by zřejmě chtěl využít článku 116 turecké ústavy. Ta umožňuje prezidentovi, který slouží druhý mandát, se znovu ucházet o funkci, pokud parlament vyhlásí předčasné prezidentské volby.
Ty však musí schválit tři pětiny členů parlamentu, tedy 360 poslanců. Erdogan a jeho spojenci mají jen 326 hlasů.
Současný prezident už při posledních volbách říkal, že půjde o jeho poslední mandát. Jeho tábor ale zatím nenašel osobnost, která by dokázala v prezidentské volbě uspět. Erdoganovi bude za dva roky 74 let.
Zatím nejvážnější Erdoganův politický sok, istanbulský exstarosta Ekrem Imamoglu, je ve vazbě kvůli obvinění z korupce a dalších trestných činů. Opoziční předák tvrdí, že postup justice je politicky motivovaný.
|
Řekl o Erdoganovi, že je diktátor. Známého komika po návratu do vlasti zavřeli
V souvislosti se zásahy soudů se navíc rozštěpila největší opoziční strana CHP (Republikánská lidová strana), z níž na protest proti soudním zásahům odešla značná část poslanců a dalších členů včetně odstaveného předsedy CHP Özgüra Özela. Ten následně založil Novou stranu a okamžitě začal atakovat přední příčky průzkumů veřejného mínění.
S další významnou částí opozice, prokurdskou stranou DEM (Strana rovnosti lidu a demokracie), naopak vláda spolupracuje v rámci procesu odzbrojení a rozpuštění Strany kurdských pracujících (PKK), která přes čtyřicet let vedla proti tureckému státu ozbrojený boj za nezávislost a autonomii Kurdů.
K rozpuštění PKK vyzval loni lídr strany Abdullah Öcalan. Uçum řekl, že Öcalan se stane členem jednoho ze čtyř výborů, které budou dohlížet na odzbrojování PKK.
To však neznamená, že se historický lídr Kurdů, který si odpykává doživotní trest na vězeňském ostrově Imrali nedaleko Istanbulu, dostane na svobodu.
Uçum potvrdil předchozí informace tureckých médií, že úřady nechaly na ostrově postavit samostatný dům, kde bude moci Öcalan pobývat ve větším komfortu, než jaký nabízí vězení. Na Imrali byl Öcalan mnoho let v přísné izolaci. Vězeňský režim však úřady zmírnily v loňském roce, kdy kurdský vůdce opakovaně přijímal zákonodárce strany DEM.
EU kritizuje zátah proti LGBT+
Evropská unie v pondělí vyjádřila znepokojení ze zásahu turecké policie proti tamní komunitě LGBT+ a vyzvala Ankaru k zajištění dodržování lidských práv. Policisté v neděli vtrhli do gay barů, obydlí aktivistů LGBT+ či mužských lázní neoficiálně známých jako místa prostituce a zatkli nejméně šedesát lidí.
Podle úřadů byla hlavním cílem akce podpora tradičních rodinných hodnot. Během razie policie zatkla i nejméně jednu novinářku. Na síti X byly také na žádost tureckých úřadů zablokovány účty více než deseti tureckých organizací LGBT+.
„Komisi znepokojují nedávná zatčení a soudní řízení zahájená proti aktivistům z řad LGBTIQ+, organizacím a podnikům na ochranu lidských práv,“ řekl mluvčí Evropské komise (EK) Christian Wigand.
Turecká komunita LGBT+ se často stává terčem vládních útoků. Prezident Erdogan ji označuje za „deviantní hnutí perverzáků“, které je zodpovědné za klesající porodnost.
Wigand řekl, že Turecko by jakožto kandidátská země na vstup do EU „mělo prosazovat a zajišťovat dodržování lidských práv a důstojnosti všech jednotlivců, bez ohledu na jejich genderovou identitu či sexuální orientaci“. „Stigmatizace a diskriminace jsou v rozporu s hodnotami unie,“ dodal mluvčí EK.
Turecký ministr spravedlnosti Akin Gürlek nicméně instruoval prokuratury ve všech provinciích, aby tvrdě potíraly obscénnosti a další obsah, který by mohl ublížit dětem. „Nebudeme projevovat žádnou toleranci pro zločinné organizace, které útočí na instituci rodiny, budoucnost našich mladých a na náš společenský řád,“ uvedl ministr.
Na podporu zadržených lidí se pak konala v Izmiru demonstrace. Ačkoliv vztahy mezi osobami stejného pohlaví nejsou v Turecku trestným činem, homofobie je tam velmi rozšířená.