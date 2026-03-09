Z Íránu šla na Turecko další raketa, síly NATO ji zničily. USA zavírají konzulát

Spojené státy uzavřely kvůli bezpečnostním rizikům svůj konzulát v Adaně na jihovýchodě Turecka. Oznámilo to v pondělí americké velvyslanectví v Ankaře. Ministerstvo zahraničí umožnilo odjezd personálu, který není nezbytný pro fungování úřadu, a rodinných příslušníků diplomatů.
„Američané na jihovýchodě Turecka jsou důrazně vyzváni, aby ihned odjeli,“ uvedlo velvyslanectví. To uvádí, že v oblasti hrozí terorismus, ozbrojené konflikty a neodůvodněné zadržení. „Americký konzulát v Adaně pozastavil všechny své služby,“ dodalo velvyslanectví.
Americké ministerstvo zahraničí umožňuje odchod personálu, který není nezbytný, z diplomatických misí, například když má informace o tom, že mohou nastat nebezpečné podmínky. Podobný krok americké ministerstvo učinilo v případě personálu velvyslanectví v Izraeli den před zahájením úderů na Írán.
Na jihovýchodě Turecka žije silná kurdská komunita. Oblast má společnou hranici se Sýrií, Irákem a Íránem, který čelí izraelským a americkým úderům a současně provádí svou vlastní vojenskou odvetu.
Připravujeme podrobnosti.