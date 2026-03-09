Z Íránu šla na Turecko další raketa, síly NATO ji zničily. USA zavírají konzulát

Autor: ,
  13:32
Severoatlantická aliance zničila v tureckém vzdušném prostoru balistickou raketu vypálenou z Íránu, oznámilo turecké ministerstvo obrany. Některé části rakety dopadly do provincie Gaziantep, uvedlo ministerstvo, které neinformuje o případných obětech či škodách.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: iDNES.cz

Spojené státy uzavřely kvůli bezpečnostním rizikům svůj konzulát v Adaně na jihovýchodě Turecka. Oznámilo to v pondělí americké velvyslanectví v Ankaře. Ministerstvo zahraničí umožnilo odjezd personálu, který není nezbytný pro fungování úřadu, a rodinných příslušníků diplomatů.

„Američané na jihovýchodě Turecka jsou důrazně vyzváni, aby ihned odjeli,“ uvedlo velvyslanectví. To uvádí, že v oblasti hrozí terorismus, ozbrojené konflikty a neodůvodněné zadržení. „Americký konzulát v Adaně pozastavil všechny své služby,“ dodalo velvyslanectví.

Americké ministerstvo zahraničí umožňuje odchod personálu, který není nezbytný, z diplomatických misí, například když má informace o tom, že mohou nastat nebezpečné podmínky. Podobný krok americké ministerstvo učinilo v případě personálu velvyslanectví v Izraeli den před zahájením úderů na Írán.

Na jihovýchodě Turecka žije silná kurdská komunita. Oblast má společnou hranici se Sýrií, Irákem a Íránem, který čelí izraelským a americkým úderům a současně provádí svou vlastní vojenskou odvetu.

Připravujeme podrobnosti.

Vstoupit do diskuse

Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda“, režim může ještě přitvrdit

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Z Íránu šla na Turecko další raketa, síly NATO ji zničily. USA zavírají konzulát

ilustrační snímek

Severoatlantická aliance zničila v tureckém vzdušném prostoru balistickou raketu vypálenou z Íránu, oznámilo turecké ministerstvo obrany. Některé části rakety dopadly do provincie Gaziantep, uvedlo...

9. března 2026  13:32

Policie rozšířila obvinění dárce bitcoinů Jiřikovského o provoz darknetového tržiště

Tomáš Jiřikovský (2018)

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) rozšířili obvinění Tomáše Jiřikovského známého z bitcoinové kauzy. Kromě legalizace výnosů z...

9. března 2026  13:27

Důchodový věk na 65 letech zastropuje vláda později, teď chce řešit valorizace

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka přichází na jednání vlády (2....

Důchodový věk na 65 letech nezastropuje vláda již od příštího roku, ale až v další vlně penzijních změn společně s úpravou důchodů náročných profesí, řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš...

9. března 2026  5:52,  aktualizováno  13:25

Ceny pohonných hmot jsou nižší než v Polsku nebo v Německu, říká Babiš

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš. (2....

Se spotřební daní u pohonných hmot zatím vláda nic dělat nebude. „Ceny pohonných hmot jsou nižší než v Německu nebo Polsku,“ řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš. „Uvidíme, jak se to bude...

9. března 2026  13:23

V centru Prahy uniká plyn, na místě jsou záchranné složky

ilustrační snímek

Kvůli hlášenému zápachu plynu v budově ve Vladislavově ulici v Praze 1 a jejím okolí zasahují na místě policisté, hasiči a záchranka.

9. března 2026  13:16

Íránskou školu zasáhl americký Tomahawk, tvrdí investigativci na základě videa

Video zpochybňuje Trumpovo tvrzení o íránské odpovědnosti za zásah školy

Nově zveřejněné video podle mezinárodní investigativní skupiny Bellingcat zpochybňuje tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že explozi v íránské dívčí škole, která zabila na začátku války...

9. března 2026  13:15

Dobrodružství v pyžamu, holčička vyrazila z domova autobusem za kamarádkou

Ústečtí strážníci se v sobotu postarali o šestiletou dívenku, která v pyžamu a...

Neobvyklý výjezd mají za sebou ústečtí strážníci. V sobotu ráno zachraňovali teprve šestiletou holčičku, která se v pyžamu a bačkůrkách vydala na cestu městem. Chtěla navštívit kamarádku ze školky.

9. března 2026  13:12

Praha, Úštěk, Ratboř. Kde všude se už v Česku mihli DiCaprio či Scorsese

Leonardo DiCaprio přijíždí v doprovodu ochranky na natáčení.

Natáčení filmu What Happens at Night Martina Scorseseho s Leonardem DiCapriem, Jennifer Lawrence a Madsem Mikkelsenem v Česku provází velký zájem fanoušků a zároveň přísné utajení ze strany...

9. března 2026  13:10

Žena s kočárkem ukradla kondomy a kartáčky za 22 tisíc korun, hledá ji policie

Žena s kočárkem ukradla kondomy a kartáčky za 22 tisíc, hledá ji policie

Desítky balíčků kondomů a zubních kartáčků ukradla koncem února v drogerii v Horních Měcholupech žena s kočárkem. Video z prodejny teď na sociálních sítích zveřejnila policie, která po ženě pátrá a...

9. března 2026  13:07

Praha rozšíří Letenské sady. Místo parkoviště přibude zeleně

Letenské a Chotkovy sady

Praha rozšíří Letenské sady v Praze 7 o plochu na západní části Letenské pláně. Území o rozloze zhruba 6380 metrů čtverečních se dosud využívalo především jako odstavná plocha pro parkování. Město...

9. března 2026  13:06

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Saharský prach hatí slunečné počasí. Ale teplo je jak ve Španělsku, ukazuje mapa

Mapa s odchylkou týdenní teploty od normálu pro začátek března.

Slunečné počasí z víkendu si dává tento týden pauzu. A má to svůj důvod. Nad Česko se nasunul saharský prach, který zadržuje sluneční paprsky. Na teploty to však vliv nemá, takže je ve střední Evropě...

9. března 2026  13:05

Cena plynu obnovila prudký růst, rekord z roku 2022 zatím nepadl

ilustrační snímek

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě v pondělí obnovila prudký růst. Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním příští měsíc se přechodně dostal až...

9. března 2026  12:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.