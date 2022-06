Turecká policie na pochodu hrdosti zatýkala. Duhová vlajka skončila v koši

Vedení Istanbulu pochod naplánovaný na neděli zakázalo, podobně jako se dělo i v minulých letech. Svůj postoj oficiálně zdůvodňuje bezpečnostními obavami.

Související zásah policie v neděli podle AFP přišel ještě předtím, než manifestace měla začít, zatímco se kolem místa plánovaného startu akce začaly shromažďovat stovky s duhovými vlajkami.

Policejní těžkooděnci údajně provedli razii proti několika barům v okolí centrálního náměstí Taksim, přičemž „náhodně“ brali lidi do vazby. Byl mezi nimi i turecký fotograf pracující pro AFP, napsala agentura, podle níž byl zkušený fotoreportér za stejných okolností zatčen i loni.

Bez podobných restrikcí se o víkendu konají pochody hrdosti v řadě amerických měst, přičemž v neděli jsou kromě New Yorku na programu také v Chicagu nebo San Franciscu. Atmosféru na těchto akcích ovšem letos utváří dramatický verdikt amerického nejvyššího soudu, který byl publikován v pátek.

Rozhodnutí zrušit po téměř 50 letech ústavní právo na potrat se sice přímo nedotýká otázek jako je právo stejnopohlavních párů uzavírat manželství, argumentace konzervativní soudní většiny ovšem v tomto směru vyvolává obavy.

„Jsme další na řadě,“ řekla deníku The New York Times účastnice sobotní akce „pride“ v Cincinnati, která přitáhla přes 100 tisíc lidí. Narážela tím na skutečnost, že argumentace použitá ve verdiktu o potratech by mohla být aplikována i u dalších precedentů garantujících svobodu v osobních rozhodnutích jako je používání antikoncepce nebo výběr životního partnera.

Těchto obav si byl vědom i autor většinového soudního stanoviska Samuel Alito, který v rozhodnutí ujišťuje, že přístup formulovaný v otázce potratů se netýká ničeho jiného. Tomuto ujištění ale zjevně nevěří ani trojice liberálních členů nejvyššího soudu, která společně vydala nesouhlasné stanovisko k verdiktu. „Nikdo by neměl být přesvědčen, že tato většina je se svou prací hotova,“ napsala.