A co když Erdogan prohraje? Turecká historie mu dává vzácnou šanci odejít sám

Turečtí prezidenti Mustafa Kemal Atatürk: čtyři mandáty; vládl od 29. října 1923 do 10. listopadu 1938, kdy zemřel

Abdülhalik Renda: úřadující prezident, vládl jen od 10. do 11. listopadu 1938

Ismet Inönü: čtyři mandáty; vládl od 11. listopadu 1938 do 22. května 1950

Celâl Bayar: tři mandáty; vládl od 22. května 1950 do 27. května 1960, kdy ho sesadila armáda

Cemal Gürsel: jeden mandát; vládl od 10. října 1961 do 2. února 1966, předtím zemi vedl jako předseda Národního výboru pro sjednocení, dosazen armádou

Ibrahim Şevki Atasagun: úřadující prezident; vládl od 2. února 1966 do 28. března 1966

Cevdet Sunay: jeden mandát; vládl od 28. března 1966 do 28. března 1973, bývalý generál

Tekin Ariburun: úřadující prezident; vládl od 28. března 1973 do 6. dubna 1973

Fahri Korutürk: jeden mandát; vládl od 6. dubna 1973 do 6. dubna 1980, někdejší admirál a velitel tureckého námořnictva

Ihsan Sabri Çaglayangil: úřadující prezident; vládl od 6. dubna 1980 do 12. září 1980, kdy ho sesadila armáda

Kenan Evren: jeden mandát; vládl od 9. listopadu 1982 do 9. listopadu 1989, předtím zemi vedl jako předseda Národní bezpečnostní rady, dosazen armádou

Turgut Özal: jeden mandát; vládl od 9. listopadu 1989 do 17. dubna 1993, kdy zemřel; byl to první občanský prezident od roku 1960

Hüsamettin Cindoruk: úřadující prezident; vládl od 17. dubna 1993 do 16. května 1993

Süleyman Demirel: jeden mandát; vládl od 16. května 1993 do 16. května 2000

Ahmet Necdet Sezer: jeden mandát; vládl od 16. května 2000 do 28. srpna 2007

Abdullah Gül: jeden mandát; vládl od 28. srpna 2007 do 28. srpna 2014

jeden mandát; vládl od 28. srpna 2007 do 28. srpna 2014 Recep Tayyip Erdogan: dosud dva mandáty; vládne od 28. srpna 2014