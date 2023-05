Aura neporazitelnosti Erdogana se potvrdila. Ať žije věčně, přejí si stoupenci

„Jeho aura neporazitelnosti se znovu potvrdila, nikdo nemůže popřít, že nejdéle sloužící turecký vůdce je nejvýznamnějším lídrem od dob Mustafy Kemala Atatürka, uctívaného zakladatele postosmanské republiky,“ napsala agentura AFP s odkazem na prvního tureckého prezidenta, který před 100 lety založil Tureckou republiku.

Příznivci Erdogana ho chválí za uvolnění náboženských omezení v oficiálně sekulárním muslimském státě, za ambiciózní infrastrukturními projekty a za posílení postavení Turecka na geopolitické scéně.

„Kritici ho obviňují, že sklouznul k autoritářství, které připomíná osmanské sultány, otřásl základy demokracie a ožebračil miliony lidí kroky, jež jsou v rozporu s konvenčními ekonomickými principy,“ uvedla AFP.

Ve vítězném proslovu po volbách v Ankaře Erdogan slíbil, že udrží nízké úrokové sazby, což podle něj sníží inflaci. Podle mnoha ekonomů je to ale absurdní, protože tradiční ekonomická teorie velí pravý opak.

„Kritický a obtížný spojenec v NATO“

V zahraniční politice si Erdogan podle serveru Politico udrží „robustní diplomatické a ekonomické vztahy s Moskvou a zůstane kritickým a obtížným spojencem v NATO. Podle Emreho Pekera z analytické společnosti Eurasia Group nakonec Erdoganova vláda ratifikuje vstup Švédska do NATO, pokud jí Spojené státy dovolí nakoupit více stíhaček F-16.

Americký prezident Joe Biden i generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg už Erdoganovi gratulovali k nedělnímu vítězství s tím, že se těší na spolupráci. Stoltenberg v blahopřejném tweetu zmínil i červencový summit NATO.

Erdogan podle portálu Politico v každých dalších volebních kampaních přitvrdil v nacionalistických a konzervativních názorech. „Jediným vítězem voleb je Turecko,“ řekl po nedělním hlasování, v němž vyzval k jednotě. Krátce poté už se ale opět pustil do komunity LGBT+, jako by pokračoval v kampani, uvedl server BBC.

„Rodina je pro nás svatá,“ prohlásil mimo jiné. Ve vítězné řeči Erdogan signalizoval, že bude pokračovat ve vládě tvrdé ruky.

Soupeř vedl kampaň jako milý chlapík

„Opoziční lídr vedl kampaň jako milý chlapík, s heslem, že do Turecka znovu vrátí jaro,“ napsal server BBC s odkazem na poraženého z voleb Kemala Kilicdaroglua. Po nečekaně velké prohře v prvním kole voleb Kilicdaroglu přitvrdil tón kampaně. Například ale také řekl, že pošle všechny migranty domů. To mu sice získalo další hlasy nacionalistů, nebylo jich ale dost.

Rovněž Erdogan ale slíbil poslat domů milion syrských uprchlíků, kterých je v Turecku na 3,7 milionu.

„Už jsme dobrovolně vrátili téměř 600 tisíc lidí do bezpečných oblastí v Sýrii. S novým přesidlovacím projektem zajistíme za několik let návrat milionu lidí,“ řekl Erdogan, kterého aktivisté za lidská práva kritizují za nelegální deportace syrských migrantů do vlasti. Posílá je hlavně na sever Sýrie, kde turecká armáda ovládá s místními povstalci některá území.

Můj otec, děda i strýc, miluji ho

Po oznámení výsledků se ulice Ankary, Istanbulu a dalších měst zaplnili lidmi s červenými tureckými vlajkami, klaksony aut Erdoganových příznivců troubily. „Je to vůdce, který se vzepřel celému světu a dal světu lekci,“ řekla BBC padesátiletá Hatice Duranová.

„Tolik ho miluju. Doufám, že Bůh nám ho nevezme. Zemřel bych pro něj,“ řekl stanici CNN další z Erdoganových příznivců, kteří v Istanbulu v noci sledovali na velkoplošné obrazovce projev prezidenta z jeho paláce v Ankaře.

„Doufám, že bude žít věčně, je mým otcem, dědečkem, strýcem – je moje všechno,“ prohlásil další Erdoganův volič.