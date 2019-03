Zemanova slova jsou lživá, odmítlo Turecko tvrzení, že je spojencem IS

„Nepřijímáme a ostře odsuzujeme výroky českého prezidenta Miloše Zemana, které jsou plné lží a urážek vůči naší zemi a našemu prezidentovi,“ uvedl mluvčí ministerstva Hami Aksoy v prohlášení.



Zeman v úterý při návštěvě Karlovarského kraje na dotaz, proč Turecko útočí na Kurdy, kteří bojují s islamisty, uvedl, že Ankara je faktickým spojencem IS.

Podle něj Turecko zprostředkovávalo některé logistické operace pro zásobování Islámského státu, jako vývoz ropy. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podle Zemana vsadil na islamizaci země.

Ankara to ale popírá. „Turecko přispívá k bezpečnosti Evropy a pokračuje v neústupném boji proti mnohým teroristickým organizacím,“ uvádí se v prohlášení tureckého ministerstva zahraničí. „Jde také příkladem tím, že hostí největší počet uprchlíků na světě. Naše země zneškodnila kolem 4000 členů IS při operacích koalice proti IS i operaci Štít Eufratu (na severu Sýrie),“ konstatuje se v prohlášení.

Aksoy také řekl, že vrcholní politici v Evropě, kde je podle něj na vzestupu xenofobie a islamofobie, by se měli držet faktů a nešířit falešná obvinění. Prohlásil rovněž, že očerňování Turecka českým prezidentem je neslučitelné s tradičně dobrými vztahy mezi oběma zeměmi.

Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček pro iDNES.cz uvedl, že se prezident k celé záležitosti vyjádří v půl čtvrté odpoledne na tiskové konferenci v Novém Kostele.



„I když jsou (Turci) členy Severoatlantické NATO a hlásí se do Evropské unie - a tam je ovšem málo pravděpodobné, že budou přijati - tak existovaly informace o tom, že v době, kdy Islámský stát okupoval podstatnou část jak Sýrie, tak Iráku, bylo právě Turecko, které zprostředkovávalo některé logistické operace pro zásobování Islámského státu. Konkrétně například vývoz ropy a podobně,“ prohlásil v úterý Zeman na setkání s občany ve Vintířově na Sokolovsku.