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Přesně před deseti lety začaly z Turecka přicházet zprávy, že se na mnoha místech střílí. Armáda povstala, vojáci ovládli televizi a jdou si pro prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, který jen tak tak unikl únosu. Dramatická situace pokračovala až do samého rána, pučisty se však nakonec podařilo zastavit. Převrat ovšem zatčením „zrádných“ členů armády neskončil. A Turecko hluboce poznamenal.
Autor: Reuters
Oficiální místa uvádějí, že během pokusu o převrat z 15. července 2016 zemřelo 253 civilistů a členů bezpečnostních složek. Pučisté prý nasadili kolem 9 tisíc lidí, 35 letadel, 37 helikoptér, 246 obrněných vozidel včetně 74 tanků a téměř 4 tisíce lehkých zbraní. Turci však o žádný nový puč nestáli, což zdaleka neplatí jen o příznivcích Erdoganovy čím dál autoritativnější vlády.
Autor: ČTK
Doba převratů a armády „napravující“ vychýlenou trasu turecké demokracie už je dávno pryč, vojáci nemají v politice co dělat, vysvětlovali pak Turci médiím. Rebelové jako důvod své akce skutečně uvedli, že převzali moc kvůli sílící autokratičnosti režimu, narušenému charakteru sekulárního státu a hrozbě terorismu. Zablokovali proto mosty přes Bosporskou úžinu v Istanbulu a nad Ankarou začaly přelétávat jejich stíhačky a vrtulníky. Vojáci vyhlásili zákaz vycházení, ten však naštvaní Turci ignorovali.
Autor: AP
Během noci vojáci ovládli televizi CNN Türk i deník Hürriyet. Ve státní televizi TRT byli moderátoři donuceni přečíst jejich prohlášení. Pučisté také zaujali pozice u parlamentu, prezidentského paláce, sídla tajné služby i na letišti. Parlament dodnes nese známky bombardování a proti lidem, kteří se puč pokusili zastavit, vojáci neváhali střílet. Státní agentura Anadolu k desetiletému výročí přinesla výpovědi občanů, které střelba zasáhla tak těžce, že skončili na vozíku, bez ruky či bez oka. Prý nelitují, že se postavili za svou zemi.
Autor: Reuters
Prezident Erdogan byl v době útoku v přímořském letovisku Marmaris na jihozápadě země. Přerušil dovolenou a vydal se do Istanbulu. Byl to právě on, kdo lid vyzval, aby vyšel do ulic a postavil se tváří v tvář vojákům. Akci označil za komplot malé části armády.
Autor: Reuters
I ta malá část armády byla nicméně schopná zaměřit jeho letadlo na radaru. Traduje se historka, že prezident pučistům jen těsně unikl a že chybělo pár minut, aby ho sestřelili nebo zajali. Pravdou je, že si pro něj do Marmarisu jelo komando a že se Erdoganovi podařilo zmizet ještě před jeho příjezdem, pasáž o střelbě na prezidentský letoun se však nikdy nepotvrdila.
Autor: Reuters
Viníka Erdogan našel velmi rychle. Ze zosnování převratu obvinil islámského klerika Fethulláha Gülena a jeho následovatele. Údajný mozek celé operace ovšem od počátku odmítal, že by s ní měl cokoliv společného. Naopak ukázal na Erdogana a prohlásil, že nepovedený pokus sám zfingoval, aby utužil svou moc. To Erdogan popřel.
Autor: AP
Proti „teroristům“ z Gülenovy organizace Hizmet, kterou Erdogan překřtil na FETÖ (Fethulláhova teroristická organizace), se okamžitě rozjela odplata. Za pouhé vazby na FETÖ dodnes hrozí vězení. Statisíce lidí přišly o práci, přičemž to často byli učitelé, úředníci, soudci či novináři. Zavřely se soukromé školy i charity provozované Gülenovým hnutím a v bezpečí nebyli ani jeho zaměstnanci v zahraničí. Jsou doložené případy, kdy si turecká policie pro „člena FETÖ“ přiletěla, násilím naložila a nepozorovaně odvezla zpět do vlasti.
Autor: Reuters
Ihned po potlačení převratu skončili za mřížemi především vojáci, kteří se pokusu o převzetí moci přímo účastnili. Příznivci vlády a prezidenta s nimi mnohdy neměli slitování. Chrlili na ně nejen nadávky. Erdogana naopak vítaly davy lidí a demonstrace na jeho podporu probíhaly i v dalších dnech.
Autor: AP
Podpora veřejnosti je při snaze svrhnout režim zásadní a vojáci ji zkrátka neměli. Už v sobotu ráno 16. července se tak začali vzdávat. V Istanbulu se ještě předtím nevyhnuli ani lynčování, mimo jiné třeba na Bosporském mostě. Ten se stal jedním z nejvýraznějších symbolů červencového puče.
Autor: Reuters
První obětí pučistů se stal seržant Bulent Aydin, kterého zastřelili na velitelství generálního štábu. Brzy však následovaly desítky dalších.
Autor: Reuters
Vedle oficiálního tureckého výkladu jsou však po deseti letech k dispozici i výpovědi, které průběh oné noci zpochybňují. Například dokument Beştepe nabízí svědectví propuštěných důstojníků četnictva.
Autor: Reuters
Ti podle Stockholmského centra pro svobodu popisují, že kvůli několika předchozím teroristickým útokům v zemi panovala napjatá atmosféra a zvýšená bezpečnostní opatření. Právě v této atmosféře jim 15. července přišla zpráva, že se kvůli další hrozbě mají dostavit do sídla své jednotky. Netušili však prý, že jsou vtahováni do pasti.
Autor: Reuters
Dokument natočila organizace Adalet Devriyesi (Hlídka spravedlnosti). Podle ní se četníci u prezidentského paláce v Ankaře dostali pod palbu jen proto, že uposlechli výzvu přijít do práce. Následně byli přinuceni ke kapitulaci a mnozí z nich byli údajně i mučeni. Zadržené četníky podle svědectví v dokumentu svlékli a zbitli, nutili je ležet na rozbitém skle a po celé dny jim odpírali přístup na toaletu. Bývalí důstojníci uvedli, že branci dostali rozkaz, aby bili své velitele.
Autor: AP
Vojenský lékař, který podle SCF dorazil do velitelství sanitkou a byl svědkem tamních poměrů, tvrdí, že mu během zadržení zavázali oči, bili ho a vyhrožovali mu znásilněním a popravou. Bývalí četníci také vzpomínali na důstojnici, jež musela zůstat ve spodním prádle před svým manželem a dalšími muži. Bití se údajně zúčastnili i přivedení civilisté.
Autor: Reuters
Turecká státní média za strůjce puče brzy označila bývalého velitele letectva Akina Öztürka (v popředí uprostřed). O spravedlivosti jeho procesu pochybují i mezinárodní pozorovatelé a on sám jakoukoliv vinu popírá. U soudu dostal doživotí.
Autor: Profimedia.cz
I zmínění četníci z Ankary byli obviněni z podílu na pokusu o puč a podle dokumentu se u soudu dočkali další nespravedlnosti. Hovoří o zmanipulovaných důkazech, upírání práv a snaze „hodit“ střelbu na civilisty před sídlem četnictva na ně. Z 244 vojáků souzených v kauze Beştepe dostalo 121 doživotní trest. A to je jen jeden z mnoha procesů, které se po puči odehrály.
Autor: Reuters
Po potlačení převratu vláda vyhlásila výjimečný stav, který pak trval dlouhé dva roky. Ani po jeho odvolání se však Turecko ke standardní podobě právního státu nevrátilo a policie má dodnes například mnoho pravomocí navíc.
Autor: Reuters
Kdo z pokusu o převrat vyšel nejvítězněji, je zřejmé. Erdogan se zbavil svých nepřátel, pod svou kontrolu definitivně dostal armádu i státní správu a celou společnost sevřel do kleští. Bezprecedentní čistky pokračovaly ještě dlouhé měsíce po potlačení puče a události oné červencové noci nechaly na Turecku hluboký krvavý šrám.
Autor: Reuters
Erdogan se navíc rozhodl, že tento šrám nenechá v klidu zacelit. Ačkoliv má Turecko vojenské převraty „v krvi“ a za sto let své existence zažilo hned několik – úspěšně dotažených – pučů, je to právě ten nevydařený, který dostal samostatné muzeum. A nikoliv jen jedno.
Autor: Kateřina Havlická, iDNES.cz
Hlavní muzea jsou dvě, jedno v Istanbulu a druhé v Ankaře, hned vedle prezidentského paláce. Obě muzea dění z 15. července prezentují v souladu s vládním výkladem: Turci se hrdinně postavili zrádným vojákům a vlastním tělem ubránili demokracii. Odráží se to už v názvu těchto institucí. Istanbulskou instituci pojmenovali Muzeum paměti 15. července, ankarskou zase Muzeum demokracie 15. července.
Autor: Kateřina Havlická, iDNES.cz
Kromě těchto muzeí jsou po celém Turecku desítky památníků, pietních míst a pamětních desek odkazujících na tyto dramatické události. Bosporský most se přejmenoval na Most mučedníků 15. července. Nedaleko něj ostatně stojí zmíněné muzeum. Návštěvník se v něm dozví, jak se pokus o převrat vyvíjel, a to prakticky na minutu přesně.
Autor: Kateřina Havlická, iDNES.cz
Samozřejmě se tu dočtete, kdo za vším stál. Můžete zhlédnout videa, která tehdy pořídili lidé na místě, a porovnat, co se právě dělo ve kterém městě. Že neumíte turecky? Pak máte smůlu, anglické popisky v istanbulském muzeu chybí. V tom ankarském jich přece jen pár je a obecně jsou tam na turisty z ciziny připravení mnohem lépe. „Co se to děje?“ ptá se sugestivně mužský hlas v jednom z „převratových“ klipů, které se tam přehrávají v pravidelných intervalech.
Autor: Kateřina Havlická, iDNES.cz
Převrat byl násilný a Turci tehdy tváří v tvář tankům skutečně riskovali život. Stovky lidí o něj také přišly. Přehlížet to by bylo nevhodné a nepřesné. Je ovšem otázkou, zda a jak moc si tyto tragické chvíle chtějí připomínat samotní Turci.
Autor: Kateřina Havlická, iDNES.cz
Může to být samozřejmě náhoda, ale když se reportérka iDNES.cz vydala do muzea v Ankaře, byla právě neděle, a později v Istanbulu zase úterý. A v obou případech bylo dané muzeum prázdné. Kromě zvědavé novinářky jím bloumala jen hrstka studentů anebo čtyřčlenná rodina na výletě.
Autor: Kateřina Havlická, iDNES.cz
Také na přímý dotaz několik náhodně oslovených Turků odpovědělo, že ani v jednom muzeu nikdy nebyli, že o jejich existenci netuší či nemají zájem do nich chodit. Zaznělo i slovo propaganda. Musíme ovšem podotknout, že nikdo z respondentů nepatřil mezi příznivce současné vlády. Pokud vás ovšem zajímá současné Turecko, i tato muzea stojí za návštěvu.
Autor: Kateřina Havlická, iDNES.cz
Turecká vláda se na desetileté výročí záchrany demokracie důkladně připravila. Pod společným mottem Národní vůle a demokratická odolnost se po celé zemi už v předstihu konají stovky akcí. Od besed s přeživšími a výstav přes velkoplošné videomappingy a konference až po vyvěšení obrovské turecké vlajky na Most mučedníků v Istanbulu.
Autor: Kateřina Havlická, iDNES.cz
Sám Erdogan se spolu s dalšími politiky zúčastní připomínkových akcí v obou největších městech. Kromě piety ovšem stále pokračuje i odplata vůči viníkům. Ve dnech těsně před středečním výročím zatkla turecká policie 968 lidí údajně napojených na FETÖ.
Autor: Kateřina Havlická, iDNES.cz
Bývalý Erdoganův spojenec a pozdější úhlavní nepřítel už se však svého soudu nedočká. Gülen od konce devadesátých let žil ve Spojených státech, které ho opakovaně odmítly vydat tureckým úřadům. V říjnu 2024 nakonec ve věku třiaosmdesáti let zemřel ve svém domě v Pennsylvánii.
Autor: Kateřina Havlická, iDNES.cz
Naplánoval puč skutečně Gülen, případně lidé kolem něj? Nepovedl se proto, že vojáci svůj plán ze strachu z prozrazení spustili o pár hodin dřív? Využil Erdogan informace, které už před vypuknutím puče měl, a záměrně ho nechal proběhnout, aby pak mohl přijít s vlastním „protipučem“?
Autor: Kateřina Havlická, iDNES.cz
Anebo to celé bylo skutečně jen prezidentovo divadlo sehrané s cílem zbavit se neloajálních generálů, rivala Gülena a kritiků ve společnosti? Ani po deseti letech jasnou odpověď nemáme, pachuť zůstává.
Autor: Kateřina Havlická, iDNES.cz
Obecně se nicméně odborníci shodují, že pokus svrhnout vládu byl autentický, že se o něm prezident s předstihem dozvěděl a rozhodl se počkat na svou šanci. Na troskách armádního převratu pak vystavěl nové Turecko, v němž demokracie čím dál víc ustupuje autokracii.
Autor: Kateřina Havlická, iDNES.cz