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„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili
V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....
Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše
Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...
Meteorologové zveřejnili mapy, kde hrozí největší srážky. Varují i před kroupami
Tropické teploty, ale také přívalové srážky přinese úterý 14. července do Česka. Přeháňky a bouřky, ojediněle i velmi silné, se objeví postupně na celém území. Meteorologové zveřejnili dvě mapy s...
Summit byl kvůli Pavlovi ostuda, prohlásil Babiš. A řekl, co byl ten „nejhorší moment“
Premiér Andrej Babiš ostře zkritizoval českého prezidenta Petra Pavla za jeho účast na summitu NATO v Ankaře. Podle Babiše dělala hlava státu svou přítomností v Turecku ostudu. K tomu zmínil mimo...
Mercedes odmrští sanitní vůz, chodec odskakuje. Video ukazuje Turkovu nehodu
Pondělní dopravní nehodu vládního zmocněnce za Motoristy Filipa Turka v Praze zachytilo video z kamery na předním skle auta. Záběry ukazují, že měl sanitní vůz zapnuté sirény a nahlas houkal....
Začal Masters of Rock. Do Vizovic míří fanoušci z 37 zemí, vracejí se Helloween
Loni na podzim vyprodali O2 Arenu a teď budou hlavní hvězdou Masters of Rock. Němečtí Helloween zahrají už ve čtvrtek na festivalu Masters of Rock. Legendární metalová formace tak vystoupí hned v...
Poslanec Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie prověřuje dva zločiny
Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie ho v minulém týdnu vykázala na dva týdny z domu v Děčíně, kde se svou manželkou žije. Zabavila mu také několik střelných zbraní....
Ukrajina má nového premiéra, Serhije Koreckého schválil parlament
Ukrajinský parlament schválil Serhije Koreckého jako nového premiéra, píší média. Koreckyj byl dosud šéfem energetické společnosti Naftohaz. Před hlasováním označil za klíčové priority obranu země...
Bral jsem ji jako babičku, řekl soused. Za pokus o upálení dostal mladík dvanáct let
Soud uložil 12 let vězení Filipu Votýpkovi za snahu o upálení seniorky, která byla jeho sousedkou v pražském panelovém domě. Mladíka uznal vinným za pokus o obecné ohrožení, protože založený požár...
VIDEO: Ulicí se valila řeka plná krup. V obci na Hodonínsku mapují škody po bouřce
V malý vodní tok se při středeční bouřce proměnila ulice v Prušánkách na Hodonínsku. Místo aut se po ní valila řeka plná krup. Během několika minut se jich z nebe sneslo tolik, že na zemi na první...
Konec detailním záběrům na těla. Manuál pro televize má zastavit sexualizaci atletek
Evropské televizní společnosti dostaly návod, jak při atletických závodech natáčet sportovkyně. Třiadvacetistránkový manuál, který připravila Evropská vysílací unie (EBU) ve spolupráci s Evropskou...
Růžová kalkulačka Aleny Schillerové pobavila internet. Ale jinak, než ministryně chtěla
Ministryně financí Alena Schillerová zveřejnila na Instagramu video, ve kterém představila svou novou „růžovou kalkulku“. Inspirací jí byl trend takzvaného unboxingu, tedy natáčení rozbalování nově...
V Bengálském zálivu ztroskotaly dvě lodě, utopilo se přes 500 Rohingů
Více než 500 lidí zřejmě zahynulo, když se v Bengálském zálivu potopily dvě lodě. Cestovali na nich příslušníci pronásledované muslimské menšiny Rohingů. Ve čtvrtek o tom informovaly Mezinárodní...
OBRAZEM: Václavův kůň už si tyká s kolejemi. Na místě je i poslední výhybka
Už vidíme, v jaké vzdálenosti potkají tramvaje sochu sv. Václava. ROPID v sérii nových snímků ukázal postup prací na stavbě tramvajové trati na Václavském náměstí a rekonstrukci stávajícího tělesa...
Rychlovlak v Německu neplánovaně zastavil. Vlakvedoucí vyběhl koupit toaletní papír
Rychlovlak ICE německých drah o víkendu neplánovaně zastavil na okraji Hamburku. Vlakvedoucí poté vyběhl do nedalekého supermarketu pro několik balíků toaletního papíru, protože zásoby na palubě byly...
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Neničte, co funguje! Stovky Ukrajinců vyšly do ulic kvůli odvolání ministra obrany
Několik stovek lidí demonstrovalo v centru Kyjeva a i v dalších městech proti odvolání ministra obrany Mychajla Fedorova v rámci rekonstrukce vlády. Podobné protesty se konaly také v několika dalších...
Piloti na kolotoči, řádící Skunk Anansie či Mirai. Jaký byl první den Colours
V areálu vítkovických železáren odstartoval ve středu 15. července nadžánrový hudební festival Colours of Ostrava. Jednou z hlavních hvězd prvního dne byla britská rocková kapela Skunk Anansie v čele...