Erdoganova výhra. Historické příměří s PKK dobře prodá, ať dopadne jakkoliv

Válka mezi tureckým státem a Kurdskou stranou pracujících trvá čtyřicet let. Zemřelo přes čtyřicet tisíc lidí. Před lety za nezávislost Kurdů bojoval také bratr dvaačtyřicetileté Fatmy z východu Turecka. Padl v roce 2016. „Kurdové i Turci už jsou z války unavení,“ říká žena. Historická výzva zavřeného vůdce PKK Abdullaha Öcalana je pro ni záblesk naděje.

„Tak jako mě bolí srdce kvůli bratrovi, tak příbuzné tureckých vojáků bolí to jejich. Je načase, aby zbraně utichly,“ doufá. Vedení PKK, již za teroristickou organizaci považuje nejen Ankara, ale i Praha, Brusel a Washington, slova svého zakladatele vyslyšelo a 1. března s okamžitou platností vyhlásilo příměří.

Podotklo tehdy, že už nebude podnikat žádné ozbrojené akce, ovšem pod jednou podmínkou – že kurdské síly nebudou čelit žádným novým útokům. Udrží se však klid zbraní? Poslední pokus tureckého prezidenta vyřešit problémy s PKK politickou cestou proběhl v roce 2015, připomíná list Financial Times s tím, že Erdoganovy snahy tehdy zcela ztroskotaly.

Prokurdská partaj HDP v té době uspěla ve volbách natolik, že prezidentova Strana rozvoje a spravedlnosti (AKP) ztratila většinu v parlamentu. Napětí eskalovalo a boje mezi PKK a tureckou armádou si vyžádaly desítky mrtvých. Turečtí nacionalisté zaútočili na kancelář HDP v Ankaře, sebevražedný atentátník se odpálil na prokurdském shromáždění.

HDP se mezitím proměnila ve stranu DEM a podle některých pozorovatelů může Erdogan cílit i na její poslance – za tři roky se totiž budou v Turecku konat nové prezidentské volby. Přestože podle stávajících zákonů už nejdéle vládnoucí turecký politik nemůže znovu kandidovat, údajně o to zájem má. A na změnu zákona bude potřebovat i hlasy kurdských poslanců.

„Ucházet se o nějakou podporu je ještě předčasné, i když samozřejmě Erdogan se vždycky snažil vrazit klín mezi Kurdy a velice dobře se mu to dařilo,“ míní bývalý velvyslanec v Turecku Tomáš Laně. Souhlasí s tím, že je smír se stále „nezpochybnitelným vůdcem PKK“ prezidentovou výhrou. „Ale je tam jeden zajímavý moment. Dohodu s Öcalanem navrhl šéf krajně nacionalistické strany, takzvaných Šedých vlků, Devlet Bahçeli, což je velmi zvláštní,“ upozorňuje v rozhovoru pro iDNES.cz.

V některých evropských zemích je tato militantní skupina, napojená na Bahçeliho Stranu národní akce (MHP), zakázaná. „Uvidíme, jestli ono vyhlášené příměří opravdu nastane, nebo jestli dojde k jeho porušování. Určitě je to však velký přelom ve čtyřicetileté válce mezi PKK a tureckou armádou,“ pokračuje Laně.

Politolog Pavel Pečínka pak pro iDNES.cz uvádí, že současné příměří je už několikáté, které PKK v historii vyhlásila. „Vláda v Ankaře, kruhy a média s ní spojené však po PKK chtěly mnohem víc – jednostranné odzbrojení a rozpuštění strany. Nějakým způsobem přiměli doživotně vězněného Öcalana, aby takový maximalistický požadavek vydal,“ říká. Erdogan chtěl podle něj PKK rozštěpit a doufal, že alespoň část skupiny bude útočit dál.

„Ozbrojená PKK i politická DEM a další kurdské skupiny sice Öcalanovo prohlášení vítají, ale tuhle Erdoganovu hru prohlédly a uvádějí, že po vstřícném kroku – příměří PKK – musí následovat určité reformy ze strany Erdoganovy vlády a propuštění Öcalana, aby mohl všechny věci projednat se svou partají. K ničemu takovému se však Ankara podle všeho nechystá,“ dodává s tím, že v iráckém autonomním Kurdistánu v menší míře dál trvají turecké útoky na základny PKK. Ta naopak příměří dodržuje.

Smíření s Kurdy v Sýrii? Spíš ne

Podle FT se nutnost vyřešit problém s PKK stala o to naléhavější s tím, jak v Sýrii padl režim Bašára Asada a moci se chopili islamisté kolem vůdce Ahmada Šary – s Tureckem za zády. Mocní Kurdové by prý mohli podkopat Erdoganovu snahu stabilizovat situaci u sousedů.

„Největší hrozbou pro nové vládce jsou Syrské demokratické síly (SDF) podporované Spojenými státy, v nichž převažují Kurdové a které mají blízko k PKK,“ píše list a cituje ředitele Centra kurdských studií v Diayrbakiru Rehu Ruhavioglua, podle nějž dohoda s PKK „otevře cestu k usmíření“ se syrskými Kurdy.

To si však Laně nemyslí. Na otázku, zda se příměří s Kurdskou stranou pracujících dotkne i kurdských jednotek YPG, říká: „Turecko se snaží eliminovat dosah YPG v severní Sýrii, čili tam asi nepůjde o snahy se s nimi nějak dohodnout. Turecko provedlo invazi do Sýrie, aby tamní Kurdy zneškodnilo. YPG bojuje v rámci Syrských demokratických sil a v opozici proti syrskému režimu a Turecku. Bude záležet na tom, jaké jsou Erdoganovy imperiální cíle, zda bude ochoten opustit tu severní Sýrii.“

„Pro Turecko je důležitá PKK, nikoliv YPG. Bude to tedy odděleno a Turecko se bude dál snažit Kurdy vytlačit ze severní Sýrie,“ dodává. Také velitel SDF Mazloum Abdi podle FT poznamenal, že Öcalanovu „historickou“ výzvu sice vítá, ale „netýká se nás v Sýrii“.

„Erdogan však pravděpodobně doufá, že mír doma by mohl alespoň pomoci přesvědčit Washington, aby upustil od podpory SDF. Administrativa Donalda Trumpa uvedla, že doufá, že Öcalanova výzva zmírní obavy Turecka z této syrské skupiny,“ píše deník.

„Vlk se nažere...“

Kurdové však nejsou jen PKK. V Turecku, především na východě země, jich žije přes 14 milionů. Přestože se v počátcích Erdoganovy vlády jejich život výrazně zlepšil, s utažením šroubů turecké demokracie opět zažívají diskriminaci a útlak. Kurdští politici v poslední době čelili četným policejním raziím, nuceným odchodům ze svých pozic na radnicích a obviněním, že spolupracují právě s teroristy z PKK.

„Pro trvalé řešení je nutná demokratizace a odstranění ekonomické nerovnosti a diskriminace, s níž se Kurdové potýkají,“ zdůrazňuje výzkumník Francouzského institutu anatolských studií v Istanbulu Cuma Çiçek. Sám Öcalan si nestanovil žádné požadavky.

Strana DEM však dlouhodobě tlačí třeba na výuku kurdštiny ve školách a propuštění tisíců zavřených kurdských politiků a aktivistů. „Öcalan udělal, co mohl. Je to první krok. Uvidíme, jaké kroky podnikne vláda a stát,“ říká poslanec Saruhan Oluç. „Podle mě zatím nic neukazuje, že by současná vláda chtěla opravu zahájit mírový proces, který by připomínal konce občanských válek jinde, třeba v 80. a 90. letech v Nikaragui, Salvadoru, Guatemale či Libanonu. Spíš jí jde o jednostranný nátlak,“ varuje Pečínka.

Laně se pak domnívá, že se situace Kurdů v Turecku může zlepšit. „Půjde o to, zda nebude docházet k policejním raziím vůči legálně zvoleným kurdským zastupitelům. Bude to asi taková snaha, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Kurdové budou mít určitá práva na papíře, ale pak se najednou někdo obviní z terorismu a bude proti němu silou zakročeno. To by se však mohlo změnit, pokud PKK složí zbraně. Uvidíme,“ říká.

„Popularita samotného Öcalana se zřejmě zvýší. Ale myslím si, že ho na svobodu nepustí. Původně byl odsouzen k trestu smrti a jedině kandidatura Turecka do Evropské unie vládu přiměla trest smrti zrušit. Öcalan z toho profitoval. Přesto však může být vůdcem opozice i z toho svého vězení,“ míní Laně.

A list FT dodává, že ať už bude vývoj s PKK jakýkoliv, největším vítězem bude vládce Erdogan. „Pokud bude moci říct, že to byl on, kdo ukončil toto povstání, zvýší to jeho vyhlídky (ve volbách) v roce 2028. A pokud to nepůjde hladce, může stále říkat, že se o to pokusil, pak zvýší tlak na Kurdy a u světového publika bude mít větší sympatie,“ předpovídá politoložka z washingtonského Blízkovýchodního institutu Gönül Tolová.