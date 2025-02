Složte zbraně. Vězněný vůdce Öcalan vyzval ke konci Strany kurdských pracujících

16:00 , aktualizováno 16:11

Vězněný vůdce Strany kurdských pracujících (PKK) Abdullah Öcalan vyzval svou organizaci, aby složila zbraně. Oznámili to prokurdští poslanci, kteří ho navštívili ve vězení. Öcalan si už od roku 1999 odpykává doživotní trest. PKK od 80. let minulého století vedla ozbrojený boj za samostatnost a autonomii Kurdů. Podle Öcalana by však nyní měla rozhodnout o svém rozpuštění.