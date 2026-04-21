„Má obličej na kníru.“ Turecký politik zaujal svět mimořádně mohutným vousem

Málokdy se stává, aby turecký lokální politik prorazil i mimo svůj region či zemi. Nový předseda okresní pobočky strany Huzur Orhan Avcı ve městě Karlıova to však dokázal. Sociální sítě obletěl jeho extrémně hustý knír.

Zatímco turecká média popisují, že jmenování někdejšího starosty do čela okresní organizace strany Huzur (Strany míru) „představuje významný vývoj v místní politice“, protože je známý svým citlivým přístupem k sociálním a ekonomickým problémům obyvatel, lidi na sítích fascinuje jeho image.

Častý příměr je třeba tento:

„Má na kníru obličej,“ píšou někteří v žertu a jiní zase přidávají obrázky postav z kreslených seriálů, které jim Avcı připomíná. Další zase sdílejí fotokoláže s jeho tváří. Politik z provincie Bingöl se podle dostupných informací ke své nové slávě nevyjádřil.

Při svém jmenování 10. dubna jen řekl, že „bude pracovat na tom, aby si zasloužil důvěru, která do něj byla vložena“ a že chce posílit jednotu a solidaritu ve městě Karlıova.

Témata: Knír, Turecko

