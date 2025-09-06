Pijavice a baňkování po úplňku. Do tureckých nemocnic se vrací staré metody

„Zatím nic moc necítím, ale očekávám, že za pár dní se účinky dostaví,“ říká šestadvacetiletý zdravotník Furkan Ali Sayan, zatímco mu lékař Erdal Dilekçi na naříznutou pokožku zad klade baňky. Ty mají pacientovi z těla vytáhnout toxiny a ulevit od bolestí krční páteře a zad. Během patnácti minut se nádobky naplní krví.
Stovky let stará léčebná metoda, v Turecku známá pod názvem hacamat, se čím dál víc vrací do zdejších nemocnic. A nejen ta. Pod lékařským dozorem je možné podstoupit i léčbu pijavicemi. Z jednaosmdesáti tureckých provincií to dnes kliniky nabízejí v šestašedesáti, píše agentura Reuters s odkazem na informace tureckého ministerstva zdravotnictví.
Povzbudila je změna legislativy před deseti lety, která návrat tradičních metod do zdravotnického mainstreamu umožnila. „Používáme kolem patnácti různých metod, včetně ozónové terapie, proloterapie (proliferativní terapie je injekční léčba, jež stimuluje přirozený hojivý proces těla, pozn. red.), akupunktury a terapie pijavicemi,“ říká lékař na istanbulské mezinárodní klinice Medicana.
Lékaři pouštěním žilou nenahrazují standardní medicínu, zdůrazňuje Dilekçi. Používá se jako doplňková léčba, a to především pro chronicky nemocné pacienty s fibromyalgií, migrénami nebo bolestmi kloubů. Kromě úlevy pro nemocné tím odborníci a úřady sledují ještě jeden cíl – odvést zájemce o tyto metody z míst, kde je provádějí lidé bez jakéhokoliv lékařského vzdělání, odpovídajícího vybavení a kontroly.
U takových léčitelů je pak riziko infekce mnohem vyšší než v nemocnicích, kde třeba pijavice mění po každém sezení. Pijavice ze specializovaných farem Dilekçi vytahuje ze sklenice s destilovanou vodou a pokládá je na nohy ženy, která trpí problémy s krevním oběhem. Mezitím vysvětluje, že tito kroužkovci uvolňují enzymy, jako je hirudin, které zlepšují průtok krve a regeneraci tkání. Oblíbené jsou prý i mezi lidmi s křečovými žilami, lymfatickými problémy a bolestmi kloubů.
Dohled úřadů vábí klienty nejen z Turecka, ale i dalších zemí Blízkého východu, Střední Asie a také z Evropy, líčí lékař. Byť „ezo“ auru proces neztrácí ani v ordinacích. Léčebný postup se zájemcům sestavuje na míru a například zmíněné mokré baňkování Dilekçi provádí podle fází měsíce. „Preferujeme týden po úplňku. Vědecké studie ukázaly, že gravitační síla Měsíce může podpořit účinky metody,“ tvrdí.
Turecké kliniky ostatně vábí turisty už léta, na zákroky více či méně invazivní – a mnohem levnější než ve vlasti – jezdí Britové i Češi. Vedle spokojených zákazníků se však pravidelně objevují i ti, kteří se vrátili se zničeným zdravím. Média už mnohokrát obletěly příběhy zpackaných zubních operací s velmi bolestivými a mnohdy těžko řešitelnými následky.
Komplikace přitom mohou nastat i u zdánlivě nevinných zákroků, jako je transplantace vlasů. Letos v srpnu po ní zemřel britský turista. Pečlivý výběr lékaře je zde tak ještě důležitější než v Evropě.