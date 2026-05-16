Největší zátah v dějinách Turecka. Tři miliony lidí dostanou vysokou pokutu

  20:06
Nelegální sázení je třeba vymýtit, prohlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. A policie už jeho přání plní. V posledních dnech provedla největší zátah v historii Turecka. Dopadla závratné množství viníků – více než 3,1 milionu. Ti všichni teď čelí nemalé pokutě. Za podíl na zlu, jenž podle Erdogana stahuje turecký národ do bahna, zaplatí až 400 tisíc lir (183 tisíc korun).
Turecké liry. Ilustrační foto.

„Zavedli jsme komplexní akční plán, abychom vymýtili zlo virtuálních sázek a hazardu, které naše občany stahují do bahna,“ pronesl prezident. Ačkoliv v Turecku stejně jako v mnoha jiných zemích světa funguje národní loterie s názvem Millî Piyango İdaresi, kromě několika autorizovaných sázkových kanceláří je hazard zakázaný.

Největší operace v dějinách země se netýkala jen provozovatelů nepovolených sázkových portálů, ale i zákazníků. Policisté navíc konali napříč společností. V rámci případu Paymix-3 vyšetřují celkem 3 173 000 lidí. Včetně celebrit. Pokuty od 100 do 400 tisíc lir údajně hrozí i volejbalovým, basketbalovým či fotbalovým hvězdám, šéfům klubů a veřejně známým osobnostem, byť média konkrétní jména neuvádějí.

Podle portálu Haberler operaci předcházely měsíce policejního sledování ilegálních sázkových portálů. Policie prověřila zhruba 13,8 milionu záznamů o uživatelích, z nichž vzešly ony tři miliony podezřelých. Pod policejním dohledem bylo rovněž více než 66 tisíc bankovních účtů používaných k převodům peněz. Nakonec úřady zablokovaly servery a systémy devětačtyřiceti nelegálních sázkových portálů.

„Operace Paymix-3 zasadila organizovaným zločineckým skupinám v kybernetickém světě historickou ránu. Korupční mechanismus, postavený na kryptoaktivech a fiktivních společnostech, dosahující měsíčního objemu transakcí přibližně tři miliardy dolarů, byl rozbit díky pečlivému sledování ze strany našeho justičního systému a hrdinných četníků,“ řekl minulý týden ministr spravedlnosti Akın Gürlek agentuře Anadolu.

Policisté podle něj deaktivovali servery sázkových kanceláří a přerušili „kybernetické kanály směřující k 15 milionům uživatelských údajů a 1 200 internetovým doménám uloženým v těchto systémech“. Správcem společností financovaných z výnosů trestné činnosti bylo podle něj jmenováno ministerstvo financí.

Zatím není jisté, že všichni podezřelí zmíněnou pokutu skutečně dostanou. Web iGamingTR také upozorňuje, že běžní sázkaři jsou posuzováni jinak než organizátoři nelegálního hazardu. Neskončí ve vězení a jejich čin se bude vyšetřovat jako přestupek. Hájit se slovy „jen jsem hrál hru“ však zřejmě ničemu nepomůže, dodávají média. Samotnou pokutu pak udělí některý z úřadů, jako třeba kancelář guvernéra dané provincie.

Těch je v Turecku jednaosmdesát a historická policejní operace proběhla ve všech z nich. Tím ovšem Erdoganovo tažení za vymýcením hazardu, ale také praní špinavých peněz neskončilo. V úterý ráno policie provedla další operaci, tentokrát v pětatřiceti provinciích s centrem v Istanbulu.

Zadržela 108 podezřelých a zablokovala přístup k 5 151 internetovým adresám. Pět tisíc z nich kvůli zapojení do online sázek a her, dalších 111 kvůli reklamám na tyto stránky a 40 kvůli zprostředkovávání platebních transakcí. Ministr Gürlek se mimo jiné pochlubil, že pro tuto operaci policie využila umělou inteligenci. „Byla rozbita další špinavá síť ve virtuálním světě. Instituce našeho státu pracují bok po boku pro mír našich občanů, jednotu našich rodin a blahobyt naší mládeže,“ napsal na síti X a už ve čtvrtek se s uživateli této sítě podělil o výsledky další operace.

„V rámci rozsáhlého vyšetřování, koordinovaného Úřadem hlavního státního zástupce v Adaně, byla souběžnou operací zaměřenou na 200 podezřelých ve 21 našich provinciích v souvislosti s trestnými činy nelegálního sázení, podvodu s přitěžujícími okolnostmi, úplatkářství a praní špinavých peněz zasazena těžká rána mnohovrstevnaté zločinecké organizaci, jež ohrožovala klid našeho národa a naši ekonomiku,“ píše s tím, že „bylo vypráno přibližně 100 miliard lir a 2 miliardy dolarů z výnosů trestné činnosti, což plně dokládá rozsah vedeného boje“.

Mezi zadrženými zde byli mimo jiné tři bankovní vedoucí pracovníci, osm policistů a čtyři právníci. Média uvádějí i jméno jednoho ze zatčených. Je jím televizní moderátor, sloupkař a fotbalový komentátor Rasim Ozan Kütahyalı. Ten přitom ještě ve středu sdílel ministrův tweet o jiné operaci proti hazardu se slovy: „Všechny nelegální sázkařské gangy budou zlikvidovány.“

