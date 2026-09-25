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Při nehodě minibusu s turisty se v Turecku zranilo sedmnáct lidí, vezl i Čechy

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  10:32aktualizováno  11:06

Pohled na tureckou Antalyi (15. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Sedmnáct lidí včetně turistů z Česka utrpělo zranění při dopravní nehodě v turecké provincii Antalya. Turistický minibus se střetl s dvěma dalšími vozy, načež přerazil sloup semaforu a převrátil se na bok. Několik lidí skončilo v nemocnici, ale nejsou v ohrožení života.

Nehoda se stala v okrese Manavgat ve čtvrtek kolem 17:00 místního času (16:00 SELČ). Na základě oznámení byly na místo nehody vyslány policejní, hasičské a záchranné jednotky.

Zranění, které hasiči vyprostili z vozidel, byli po poskytnutí první pomoci odvezeni sanitkami do nemocnice, uvedl turecký deník Hürriyet. Kromě českých jsou mezi nimi také turisté z Ukrajiny a řidiči minibusu i jednoho z dalších vozidel. Podle médií jsou však všichni zranění v dobrém zdravotním stavu.

Řidiče minibusu po poskytnutí zdravotní péče zadržela policie, která zahájila vyšetřování. Podle deníku by k objasnění okolností nehody měl přispět záznam z bezpečnostní kamery nedalekého obchodu.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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