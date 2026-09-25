Při nehodě minibusu s turisty se v Turecku zranilo sedmnáct lidí, vezl i Čechy

Nehoda se stala v okrese Manavgat ve čtvrtek kolem 17:00 místního času (16:00 SELČ). Na základě oznámení byly na místo nehody vyslány policejní, hasičské a záchranné jednotky.
Zranění, které hasiči vyprostili z vozidel, byli po poskytnutí první pomoci odvezeni sanitkami do nemocnice, uvedl turecký deník Hürriyet. Kromě českých jsou mezi nimi také turisté z Ukrajiny a řidiči minibusu i jednoho z dalších vozidel. Podle médií jsou však všichni zranění v dobrém zdravotním stavu.
Řidiče minibusu po poskytnutí zdravotní péče zadržela policie, která zahájila vyšetřování. Podle deníku by k objasnění okolností nehody měl přispět záznam z bezpečnostní kamery nedalekého obchodu.