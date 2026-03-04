Připravujeme podrobnosti.
Írán změnil strategii. Chce rozšířit takové utrpení, aby Trump musel couvnout
Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...
Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...
Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...
Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...
První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.
Systémy protivzdušné obrany Severoatlantické aliance ve východním Středozemním moři zničily balistickou střelu odpálenou z Íránu, která přeletěla nad územím Iráku a Sýrie a mířila do vzdušného...
Nejpravděpodobnějším nástupcem zabitého nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího se jeví jeho syn Modžtaba Chameneí, jenž má vazby na vlivné Islámské revoluční gardy. Podle některých...
Druhý měsíc zbraňové amnestie potvrdil, že Češi mají doma nečekané poklady i hodně nebezpečného materiálu. Policisté už převzali přes patnáct set zbraní, mezi nimiž je i kopie slavné pušky z filmu...
Přesuny peněz v návrhu státního rozpočtu na letošní rok projednávají poslanci při jeho druhém čtení. Koalice ANO, SPD a Motoristé sobě se domluvila na čtyřech návrzích. Největší změna se týká sportu,...
Skalní blok u točny silničních vláčků u Punkevních jeskyní v Moravském krasu hrozí zřícením. Vláčky tam proto nejezdí a turisté musejí k jeskyním pěšky. Už zhruba měsíc je uzavřená cesta od propasti...
Kriminalisté vyšetřují násilný incident, při němž v úterý večer došlo na Lounsku k vážnému zranění dvouletého dítěte, které následně v nemocnici zemřelo. Policisté zadrželi jednoho člověka. Podle...
Tisíce běžců v ulicích, okouzlující výhledy, elektrizující atmosféra, ale také uzavírky centra a s tím spojené objížďky a uzavírky. Praha se opět chystá na největší běžecké události v České...
V Litvínově na Mostecku hořel ve středu dopoledne řadový rodinný dům. U požáru zasahovaly desítky hasičů ze čtrnácti jednotek. Policie evakuovala deset lidí. Nikdo se nezranil. Oheň se rozšířil i na...
Ve Španělsku někdo zastřelil Čecha, který byl podezřelý z podílu na vraždě. Policie zastřelení muže potvrdila. Čin se stal v neděli v obci Torrevieja na jihu země. Český občan byl podezřelý z podílu...
Ministerstvo zahraničí nabídlo Čechům v Jordánsku na středeční večer placený let ve spolupráci se Smartwings. Cena letenky je 15 000 korun. Aktuálně je v zemích zasažených americko-izraelskými údery...
Radost z vítězství v naší komunitní volbě Porodnice roku už má i svou hmatatelnou podobu. Do třech vítězných porodnic totiž osobně dorazila...
Krajský soud v Praze ve středu uložil dvouletý podmíněný trest s dohledem probačního úředníka Marku Čejdíkovi za podporu a propagaci terorismu na internetu a za vyhrožování teroristickým trestným...
Konflikt na Blízkém východě by mohl v Evropě znovu otevřít debaty o zákazu dovozu ruského zemního plynu. S tímto výrokem přišel na úterní konferenci v Oslu norský ministr pro energetiku Terje...