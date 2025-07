Předseda hnutí SPD Tomio Okamura uvedl, že nevěří českým soudům a ani policii. Ta je podle něj pod politickým vlivem současné vlády. Okamura to uvedl v debatě na CNN Prima News. „Je mi vás líto,“...

Každý třetí Slovák nevylučuje připojení k Rusku, ukázal průzkum

Téměř každý třetí Slovák zcela nevylučuje možnost, že by se Slovensko mohlo připojit k Rusku. Vysloveně pro by pak byla necelá tři procenta dotazovaných. Sondu do společnosti přinesl průzkum agentury...