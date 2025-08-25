Ministr zveřejnil sestříhaný záznam jízdy po dálnici mezi Ankarou a městem Nigde jižně od metropole. Video podkresluje populární turecká píseň a projev prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana chválící rozvoj infrastruktury za současné vlády.
Sám Uraloglu během rychlé jízdy v levém pruhu říká, že nebýt dálnice, byly by v oblasti stále kolony. Turecké zákony však povolují nejvyšší rychlost na dálnici 140 kilometrů v hodině, a tak zveřejnění videa vyvolalo mnoho pobouřených reakcí.
Filip Turek za svou jízdu 200 km/h vyvázl bez trestu
Do věci se vložila dopravní policie, která ministrovi vyměřila pokutu přes 9 tisíc lir (více než 5 500 korun). Uraloglu zveřejnil fotku pokutového lístku na síti X a doprovodil ji omluvou všem Turkům.
Český europoslanec a čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek v dubnu zveřejnil fotografii, jak jede rychlostí vyšší než 200 kilometrů v hodině po dálnici D5. Úřady případ odložily bez jeho potrestání, Turek se za svůj čin nakonec omluvil.